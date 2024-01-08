OLGUN HASAT ZEYTİNYAĞINI NASIL MUHAFAZA EDİYORUZ?

A.Okan Çağlar/Nurçin Çağlar

Kusursuz zeytinyağı üreten butik işletmeler zeytinyağını, 18-22 derece arasında, nemsiz ve güneş görmeyen bir ortamda paslanmaz çelik tanklarda, üstüne azot basıp oksijen ile temasını keserek bekletirler. Yani zeytinyağı hava ile temas etmez. Dolum yapılacağı zaman da yine hava boşluğuna azot basılır.

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Biz şişenin veya tenekenin kapağını açana kadar zeytinyağı bize hava ile temas etmeden ulaşmış olur. Bundan sonra bu zeytinyağını hava ile buluşturmamak bize kalıyor. Tenekeyi açıp tenekeden yağı kullanacak olursak ilk gün kullandığımız kusursuzdur ama gün geçtikçe okside olacak ve o yağı biz kendi ellerimizle kusurlu hale getirmiş olacağız.

İşte bundan ötürü içmek veya salatalarda kullanmak için aldığımız 500 ml’lik erken hasat naturel sızma zeytinyağı şişelerini atmıyoruz. Yemeklik yağımız bittiğinde bu videoda gördüğünüz işlemi yapıyoruz.

5 lt tenekeyi açar açmaz cam ölçü kabına 500 ml olarak doldurup onu da koyu renk şişeye ağzında hiç boşluk kalmayacak şekilde dolduruyoruz. Ölçü kabını hiç kullanmadan şişeye doldurabilirsiniz ama bu sefer taşırıyor ve zeytinyağını telef etmiş oluyoruz. Önce onu denedik sonradan bu ölçü kabını aldık. Sonra şişelerin kapağını sıkıca kapayıp zeytinyağımızı okside etmemek için gerekli tedbiri almış oluyoruz.

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Bu doldurduğumuz şişelerde yemeklik zeytinyağlarımız hazır. Bunları biz kilerde 18-22 derecede arasında muhafaza ediyoruz. Siz evinizin en serin odasında kapalı bir dolap içinde muhafaza edebilirsiniz. Şunu hiç unutmayın bir zeytinyağı ne kadar kusursuz ise o kadar çok antioksidan ve polifenol içerir. Yine unutmayalım ki zeytinyağı kusurlu bile olsa diğer bitkisel yağlardan çok daha sağlıklıdır.