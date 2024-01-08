Uyku uzmanı profesörden kritik uyarı: 'En tehlikeli miktar...'

Uykunun son derece gerekli olduğu ve zamanımızın büyük bir bölümünü uykuya ayırmamız gerektiği hepimizin malumu.

Araştırmalara göre insanlar, hayatlarının üçte birini uykuda geçirebilir ve yeterince uyumanın sağlık açısından faydaları göz ardı edilemez.

Yeterince uyumamak, uzun vadede zihinsel ve fiziksel sağlığınızı riske atabilir, çünkü bu durumda vücudunuz, düzgün bir şekilde yenilenemez.



Ne kadar uyumanız gerektiğine gelince; bu biraz yaşınıza ve diğer bazı faktörlere bağlıdır.

İDEAL UYKU SÜRESİ NEDİR?

Ne kadar gençseniz o kadar fazla uykuya ihtiyacınız vardır ve sağlıklı bir yetişkinin tamamen şarj olabilmesi için gecede yaklaşık 7 ila 9 saat uyku gereklidir. Uzmanlara göre ideal süre 8 saattir.

Kaçınmanız gereken uyku miktarına gelince, doğru cevap muhtemelen "hiç" olacaktır, ancak uyku konusunda önemli bilimsel çalışmaların altında imzası bulunan Profesör Matthew Walker, "6 saatin son derece tehlikeli bir miktar olduğunu" özellikle belirtiyor.

California Berkeley Üniversitesi'nde sinir bilimi ve psikoloji profesörü olan Walker bunu şu şekilde açıklıyor:

"6 saatle idare edebileceğinizi düşünseniz de sorun burada yatıyor. Pilleriniz tam olarak şarj olmuyor, fakat uyandığınızda muhtemelen yeterince iyi hissedeceğiniz için öyleymiş gibi davranma riskiniz var..."

UYKUSUZLUĞUN CİNSEL PERFORMANSA ETKİLERİ

Walker, yeterince uyumamayı bir erdem haline getirmeye çalışan insanlar için şu uyarılarda bulunuyor:

"Gecede 5 ila 6 saat uyuyan erkekler, kendilerinden 10 yaş büyük birinin testosteron seviyesine sahip olur. Yani uykusuzluk; sağlık, erkeklik, kas gücü ve cinsel performans açısından sizi on yıl yaşlandırır."

MATTEW WALKER KİMDİR?

İngiliz bilim insanı Matthew Walker, California Üniversitesi, Berkeley'de nöroloji ve psikoloji profesörüdür. Akademik olarak, uykunun insan sağlığına etkilerine odaklanmaktadır. Bu güne dek birçok bilimsel araştırmaya katkıda bulunan Walker'ın popüler bilim alanındaki ilk eseri Neden Uyuruz? (Why We Sleep, 2017) adlı çalışmadır.

2007'den bu yana California Üniversitesi, Berkeley'de nöroloji ve psikoloji profesörü olarak görev yapan Walker, aynı üniversitede İnsan Uyku Bilimleri Merkezi'nin kurucu direktörüdür.

GECE Mİ YOKSA GÜNDÜZ UYKUSU MU DAHA SAĞLIKLI?

Kullanıcıların pek çoğunun merak ettiği sorulardan biri de bu; "Gece uykusu mu yoksa gündüz uykusu mu daha sağlıklıdır?"

Cevap: Gece uykusu, genellikle gündüz uykusuna göre daha sağlıklıdır, çünkü insan biyolojisinin doğal bir parçasıdır.

İşte nedenleri:

Circadian Ritim: İnsan vücudu, biyolojik bir saat olan sirkadiyen ritimle yönetilir. Bu ritim, gece uykusu ile uyanıklık arasındaki döngüyü düzenler. Gece uykusu, bu doğal ritime daha uygun bir şekilde uyanır. Gündüz uykusu, sirkadiyen ritmi bozabilir ve uyku kalitesini düşürebilir.

Melatonin Salınımı: Melatonin, gece uykusu sırasında salınan bir hormondur ve uyku düzenlemesine yardımcı olur. Gün ışığının azalması ile birlikte melatonin üretimi artar ve gece uykusunu teşvik eder. Gündüz uykusu, melatonin üretimini etkileyebilir ve bu da gece uykusu kalitesini etkileyebilir.

Derin Uyku: Derin uyku, vücudun fiziksel ve zihinsel yeniden onarımını sağlar. Genellikle gece uykusunun daha derin ve iyileştirici olduğu bulunmuştur. Gündüz uykusu, derin uyku aşamalarını tam olarak elde etmekte zorlanabilir.

Toplumsal ve İş Düzeni: Çoğu insanın günlük yaşamı, gündüz uykusunu kolayca entegre etmelerini zorlaştırır. İş, okul ve sosyal etkinlikler genellikle gündüz saatlerine denk gelir. Bu nedenle, gece uykusu, insanların günlük yaşamına daha uygun bir şekilde uyar.

Ancak bazı insanlar vardiya çalışması gibi özel durumlarla karşılaşabilirler ve bu durumlarda gündüz uykusu kaçınılmaz olabilir. Bu gibi durumlarda, düzenli bir uyku alışkanlığı ve uyku kalitesini artırmak için bazı önlemler almak önemlidir.

DOKTORUNUZA DANIŞIN...

Sonuç olarak, gece uykusu, biyolojik ritimlerimize ve uyku kalitesine daha uygun bir zamandır ve genellikle daha sağlıklı kabul edilir. Ancak herkesin yaşam tarzı farklıdır ve bazı insanlar gündüz uykusunu tercih edebilir veya ihtiyaç duyabilir. Önemli olan, yeterli ve düzenli uyku almak ve kişisel ihtiyaçlarınıza göre en iyi uyku düzenini bulmaktır.

Öte yandan, her bireyin uyku gereksinimi farklı olabilir. Bazı insanlar daha az uykuyla yetinebilirken, diğerleri daha fazla uyku ihtiyacı duyabilirler. İdeal uyku süresi kişisel yaşam tarzı, genetik faktörler, sağlık durumu ve yaş gibi birçok etkene bağlı olarak değişebilir.

Önemli olan, kendinizi dinlenmiş ve enerjik hissettiğiniz bir uyku süresini bulmaktır. Eğer sürekli olarak yetersiz uyku alıyorsanız veya aşırı uyku ihtiyacı duyuyorsanız, bir sağlık profesyoneli ile görüşmek faydalı olabilir.

Kaynak: cumhuriyet