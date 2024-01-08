31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde İYİ Parti'nin Manisa, Adana, Antalya, Kayseri ve Samsun büyükşehir belediye başkan adayları belli oldu. Buna göre; Manisa'da Gürhan Özcan, Adana'da Ayyüce Türkeş, Antalya'da Nesrin Ünal, Kayseri'de Kazım Yücel ve Samsun'da İmren Nilay Tüfekçi aday gösterildi.
08 Oca 2024 - 15:35- Siyaset Güncelleme:
İYİ Parti, 5 büyükşehirde adayını açıkladı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Selman - yazık oldu gitti koskoca belediyeler iyi partiye .
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.