İYİ Parti, 5 büyükşehirde adayını açıkladı

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde İYİ Parti'nin Manisa, Adana, Antalya, Kayseri ve Samsun büyükşehir belediye başkan adayları belli oldu. Buna göre; Manisa'da Gürhan Özcan, Adana'da Ayyüce Türkeş, Antalya'da Nesrin Ünal, Kayseri'de Kazım Yücel ve Samsun'da İmren Nilay Tüfekçi aday gösterildi.