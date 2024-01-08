Seçim çalışmalarının startını veren Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr. Tahir Büyükakın, AK Parti Haftalık Olağan İl Yönetim Kurulu toplantısına katıldı. AKP İl Başkanı Dr.Şahin Talus başkanlığında yapılan toplantıda seçim çalışmaları, yerel, ulusal ve uluslararası birçok konu ele alındı. Başkan Büyükakın, “Cumhurbaşkanımızın özellikle vurguladığı gibi bizler kendini değil şehrini düşünen kadrolarız. Laf değil proje üreten, bahane değil çözüm peşinde koşan, kendini değil vatandaşın hayatını kolaylaştıran, kibirle değil, tevazuyla hareket eden kadrolarız. Hep birlikte bugüne kadar şehrimizin ve bununla birlikte hemşerilerimizin gündemiyle yatıp, kalktık. Bunu tüm teşkilatımızla ve kadrolarımızla birlikte yaptık. Biz milletimizin emrindeyiz. Hizmetkârıyız. Ve elbette hazırız ve kararlıyız” dedi.
08 Oca 2024 - 15:44- Siyaset Güncelleme:
Büyükakın, “Hazırız ve kararlıyız”
Başkan Büyükakın, AK Parti Olağan İl Yönetim Kurulu toplantısına katıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.