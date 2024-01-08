Milletvekillerinden, Büyükakın’a hayırlı olsun ziyareti

AKP Kocaeli İl Başkanı Dr.Şahin Talus’un da yer aldığı ziyarette Milletvekilleri Prof.Dr.Sadettin Hülagü, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Veysal Tipioğlu, Sami Çakır, Mehmet Akif Yılmaz, Cemil Yaman ve İl Gençlik Kolları Başkanı Çağatay Çağlayan yer aldı. Başkan Büyükakın bu ziyaret nedeniyle sosyal medyasından, “Milletvekillerimize, İl ve İl Gençlik Kolları Başkanımıza nazik ziyaretlerinin yanı sıra güzel temennileri için çok teşekkür ediyorum. Şehrimiz için el ele, gönül birliği ile çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini paylaştı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.