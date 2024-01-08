Milletvekillerinden, Büyükakın’a hayırlı olsun ziyareti

AKP Kocaeli İl Başkanı Dr.Şahin Talus’un da yer aldığı ziyarette Milletvekilleri Prof.Dr.Sadettin Hülagü, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Veysal Tipioğlu, Sami Çakır, Mehmet Akif Yılmaz, Cemil Yaman ve İl Gençlik Kolları Başkanı Çağatay Çağlayan yer aldı. Başkan Büyükakın bu ziyaret nedeniyle sosyal medyasından, “Milletvekillerimize, İl ve İl Gençlik Kolları Başkanımıza nazik ziyaretlerinin yanı sıra güzel temennileri için çok teşekkür ediyorum. Şehrimiz için el ele, gönül birliği ile çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini paylaştı.