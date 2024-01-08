Selvi; Büyükakın ile görüştü

BÜYÜKŞEHİR’E ZİYARET
AKP'li Selvi, programı kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ile makamında bir araya geldi. Başkan Büyükakın ile buluşmasında gündem üzerine sohbette bulunan Selvi, kendisine misafirperverliği dolayısıyla teşekkür etti.
“HEDEFİMİZ PARTİMİZİN OYUNU ARTIRMAKTIR!”
Öte yandan gündem ve sonuna yaklaşılan süreç hakkında açıklama yapan Körfez Belediye Başkan Aday Adayı Ferhat Selvi, “Önümüzde bir yerel seçim var ve bizler de büyük bir heyecanla bu sürecin içindeyiz. Milletimizin teveccühü AK Partimizle ve Cumhur İttifakımızla birliktedir. Oluşan bu güzel tabloyu sahadaki çalışmalarımızda görüyoruz. Bizim en öncelikli hedefimiz ilçemizde AK Parti’mize ve ittifakımıza olan desteğin artırılmasıdır. Bunun için de her zamankinden daha fazla inanmalı ve bu doğrultuda çalışmalıyız. Cumhuriyet tarihinin belki de en önemli seçimi olan mayıs ayındaki genel seçimlerin tamamlayıcısı 31 Mart seçimleri olacaktır” diye konuştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Hangi Vicdanla?oy - Allah aşkına düşünmekten yarım aklımız kaldı onu da almayın.Vatandaşın perişan halini görmüyor musunuz? Siyasi,taraflı eleştiri değil gerçekten halkın çoğunluğu perişan ,zamlı maaşlar ele geçmeden fiyatlar uçmuş,kiracıysanız haliniz daha perişan yaşlılar,çocuklar beslenemiyor,ısınamıyor,ekonomik sıkıntı yüzünden okuyamayan,okul bırakmak zorunda kalan mezun olsa iş bulamayan gençlerin sayısı ,gelir dağılımındaki adaletsizlik devasa artıyor.Yardımlar yaparak halkı kandırmaya çalıştığınızı biliyoruz ama gururundan yardım talep etmeyen vatandaşların ahı size yetecektir.Bütün bunlar ortadayken hangi vicdanla oylarınızı arttıracağınızı düşünüyorsunuz.Dini ,etnik farklılığı siyasete alet ederek,medyayı satın alarak,hocalara fakirliğe şükredilmesi gerektiğini söyleyerek kandırdığınız ailelerin sabi çocuklarının perişanlığını görmeyerek oy isteyebilmeniz bile insanlıktan umudumuzu kesiyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.