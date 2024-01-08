Selvi; Büyükakın ile görüştü

BÜYÜKŞEHİR’E ZİYARET

AKP'li Selvi, programı kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ile makamında bir araya geldi. Başkan Büyükakın ile buluşmasında gündem üzerine sohbette bulunan Selvi, kendisine misafirperverliği dolayısıyla teşekkür etti.

“HEDEFİMİZ PARTİMİZİN OYUNU ARTIRMAKTIR!”

Öte yandan gündem ve sonuna yaklaşılan süreç hakkında açıklama yapan Körfez Belediye Başkan Aday Adayı Ferhat Selvi, “Önümüzde bir yerel seçim var ve bizler de büyük bir heyecanla bu sürecin içindeyiz. Milletimizin teveccühü AK Partimizle ve Cumhur İttifakımızla birliktedir. Oluşan bu güzel tabloyu sahadaki çalışmalarımızda görüyoruz. Bizim en öncelikli hedefimiz ilçemizde AK Parti’mize ve ittifakımıza olan desteğin artırılmasıdır. Bunun için de her zamankinden daha fazla inanmalı ve bu doğrultuda çalışmalıyız. Cumhuriyet tarihinin belki de en önemli seçimi olan mayıs ayındaki genel seçimlerin tamamlayıcısı 31 Mart seçimleri olacaktır” diye konuştu.