CHP Kocaeli'deki sendikaları dinledi: Tarikatlar, liyakat, deprem..

Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli İl Emek Komisyonu üyeleri, sendikaların sorunlarını dinlemek, talep ve şikayetlerini almak amacıyla Kocaeli’de bulunan sendikaları ziyaretler gerçekleştirdi. CHP İl Başkan Yardımcısı Remzi Polat’ın komisyon başkanlığını yaptığı ziyaretlerde birçok sendika dinlendi.

KOL KOLA ÇALIŞACAĞIZ

Ziyaretlerin tamamlanmasını ardından Komisyon Başkanı Polat, “ 2024 yılının derinleşen yoksullukla mücadele eden çalışanların sesi sendikalarımız olacak. Bu yıl da her yıl olduğu gibi, yaşam koşullarımızın iyileştirilmesi ve örgütlü hak mücadelesi için sendikalarla kol kola çalışacağız. Bu anlamda sendikalarımızın kararlı duruşunu da ziyaretlerimizde yeniden görmüş olduk.

TALEPLERİNİ DİNLEDİK

İl Emek Komisyonu olarak, emekçi ve emeklilerimizin sorunlarını dinlemek, desteğimizi göstermek ve bilgi alışverişi sağlamak adına saha çalışmalarımıza başladık. Geçtiğimiz hafta Tüm Bel Sen, Eğitim Sen, Ses Bes Yapı Yol Sen sendikalarına ziyaret gerçekleştirdik. Onların taleplerini dinledik. Bu hafta ise DİSK’e bağlı Genel-İş, Eğitim-İş ve Lastik-İş sendikalarına ziyaret gerçekleştirdik.” İfadelerini kullandı.

LASTİK İŞ'TE TOPLU İŞ SÖZLEŞME DÖNEMİ

Ziyaret edilen sendikalardan Lastik İş Sendikası 2024 Toplu İş Sözleşmelerine başladığını komisyon üyelerine iletti.

CEMAATLER VE LİYAKATSİZ ATAMALAR

Ziyaretlerde komisyon sendikaların taleplerini not aldı. Şikayetler arasında öne çıkan konular ise laiklik dışı politikalar, cemaat ve tarikatların okullarda din eğitimi vermesi ve sosyal hayata müdahil olması, liyakatsiz atamalar ile ilgili şikâyetleri komisyon dikkatle dinledi.

DEPREM, SOSYAL HAYAT, 3600 EK GÖSTERGE..

Kocaeli ile ilgili taleplerini de sıralayan sendikaların en çok öne çıkardığı konular ise;

Beklenen Marmara Depremine karşı alınması gereken önlemler, sosyal belediyecilik anlayışının tüm Kocaeli’de hayata geçmesi ve yaşlılar ile çocuklara özel politikalar geliştirilmesi oldu

3600 EK GÖSTERGE

Sendikaların talepleri arasında 3600 ek göstergeden faydalanamayan memurların da yaşadığı mağduriyette dile getirildi.

OKULLARDA TARİKATLAR VE ŞEHİR HASTANESİNDE TORPİL VAR

Sendikalarla yapılan görüşmelerde tarikat ve cemaatlerin Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde bulunan 15.Kolordu İlköğretim okulunda din adamlarının sınıflarda öğrencilere ders verdikleri de gündeme geldi. Konunu ivedilikle Türkiye genelinde üzerine gidilmesi komisyondan istendi. Diğer bir şikayet konusu ise Kocaeli Şehir hastanesinde 1000 kişi üzerinde temizlik çalışanının olduğu ve neredeyse tamamını AKP havuzda kendi partililerini işe aldığını belirtiler.

SAĞLAM OKUL VE LAİK EĞİTİM TALEP ETTİLER

Talepleri dinlenilen sendikaların birinci gündem maddelerinden biri de deprem oldu. Ziyaretlerde Kocaeli genelinde 300’e yakın okulun depreme karşı riskli yapıların mevcut olduğu ve bu okulların acilen depreme dayanıklı hale gelmesi gerektiği komisyondan talep edilirken okullar ile ilgili bir diğer talebi ise ÇEDES projesinin uygulanmaması için siyasi partiler tarafından velileri örgütleyerek eylemliliklerin yapılması karşı duruş sergilenmesi gerektiği oldu. Sendikalar belediyelerin bakıma muhtaç kimsesizler için bakım evleri projesini hayata geçirilmeli ayrıca bakıma muhtaç kişileri cüzü fiyatlarla bakımlarını sağlanması gerektiğini de vurguladı.