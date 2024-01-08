08 Oca 2024 - 16:50- Ekonomi G:

Kocaeli’de suya zam geldi!

Kocaeli’de metreküp başına su fiyatlarına zam geldi. Ocak ayı itibariyle uygulanacak yeni tarife İSU tarafından yayınlandı.

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Kocaeli’de suya zam geldi! mask
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Geçtiğimiz yılın Haziran ayında alınan genel kurul kararıyla birlikte Kocaeli'deki su fiyatlarına yüzde 40  zam yapılmıştı. İşte bu zam oranıyla Kocaeli'de 10 metreküpe kadar su kullanımı 15,25 liraya yükselmişti. Ancak su fiyatlarındaki artış kademeli olarak devam etti. Son olarak geçtiğimiz Aralık ayında 20,65 liraya yükselmişti.
Kocaeli'de Ocak ayı itibariyle su fiyatlarında yeniden artış yaşandı. İSU yeni tarifeyi resmi sitesinden yayınladı. Buna göre meskende 10 metreküpe kadar olan suyun fiyatı 20,65 liradan 21,33 liraya yükseldi. 10 metreküpün üzerdeki suyun fiyatı ise 37,68 liradan 38,91 liraya çıkartıldı. İşte Kocaeli'de uygulanacak yeni fiyat tarifeleri;
# İSU, Zam, yeni, artış

08 Oca 2024 - 16:50 - Ekonomi

Muhabir  Haber Merkezi

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