Kocaeli’de suya zam geldi!

Geçtiğimiz yılın Haziran ayında alınan genel kurul kararıyla birlikte Kocaeli'deki su fiyatlarına yüzde 40 zam yapılmıştı. İşte bu zam oranıyla Kocaeli'de 10 metreküpe kadar su kullanımı 15,25 liraya yükselmişti. Ancak su fiyatlarındaki artış kademeli olarak devam etti. Son olarak geçtiğimiz Aralık ayında 20,65 liraya yükselmişti.

Kocaeli'de Ocak ayı itibariyle su fiyatlarında yeniden artış yaşandı. İSU yeni tarifeyi resmi sitesinden yayınladı. Buna göre meskende 10 metreküpe kadar olan suyun fiyatı 20,65 liradan 21,33 liraya yükseldi. 10 metreküpün üzerdeki suyun fiyatı ise 37,68 liradan 38,91 liraya çıkartıldı. İşte Kocaeli'de uygulanacak yeni fiyat tarifeleri;