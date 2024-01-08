Bağımsız Türkiye Partisi'nde 2024 yerel seçimlerde Başiskele Belediye Başkan Adayı Şaban Örçen oldu. Başkan Adayı Örçen "Başkan seçildiğimizde vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda en iyi hizmeti kendilerine sunacağız açıklamasında bulundu...
- Siyaset
BTP'nin Başiskele adayı belli oldu
Bağımsız Türkiye partisinde aday belirleme çalışmaları devam ediyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.