BTP'nin Başiskele adayı belli oldu

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Bağımsız Türkiye Partisi'nde 2024 yerel seçimlerde Başiskele Belediye Başkan Adayı Şaban Örçen oldu. Başkan Adayı Örçen "Başkan seçildiğimizde vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda en iyi hizmeti kendilerine sunacağız açıklamasında bulundu...