Derince`de Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muharrem Can'ın da hazır bulunduğu üye katılım toplantısı gerçekleştirildi. Yeni katılan üyeler Genel Başkan Hüseyin Baş`ı sosyal medyadan çok iyi takip ettiklerini, konuşmalarından çok etkilendiklerini ve partiye katılmak istediklerini belirttiler..
- Siyaset
BTP'ye yeni üyeler!
Bağımsız Türkiye Partisi vatandaşlarla görüşmelerini sürdürüyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.