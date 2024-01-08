BTP'ye yeni üyeler!

Derince`de Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muharrem Can'ın da hazır bulunduğu üye katılım toplantısı gerçekleştirildi. Yeni katılan üyeler Genel Başkan Hüseyin Baş`ı sosyal medyadan çok iyi takip ettiklerini, konuşmalarından çok etkilendiklerini ve partiye katılmak istediklerini belirttiler..