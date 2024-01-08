Atatürk ve Milli Mücadele Anı Evi, Milli Mücadele kahramanlarının torunlarını ağırladı

İzmit Belediyesi, Milli Mücadele döneminde Kocaeli’de kurtuluş hareketini örgütleyen ve gösterdiği başarılarla İzmit’te adına semt kurulan Yahya Kaptan’ı ölümünün 104’üncü yılında andı. Anma programına katılan Yahya Kaptan’ın torunu Dilek Kotan ile Zoboğlu Hasan’ın torunu ve Doğa Koleji Yahya Kaptan Kampüsü Müdürü Uğur Beşer, Atatürk ve Milli Mücadele Anı Evi’ni de ziyaret etti.

TEŞEKKÜR ETTİLER

Atatürk’ün ve milli mücadele kahramanlarının aziz hatıralarının yer aldığı anı evini ziyaret eden Dilek Kotan ve Uğur Beşer, böylesine anlamlı bir anı evini İzmit’e kazandırdığı için Başkan Hürriyet’e teşekkür ettiler.