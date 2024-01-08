Kocaeli Şehir Hastanesi personel alacak

İŞKUR Kocaeli’de eleman arayan firmaların listesini yayınladı. Yayınlayan listeye göre Kocaeli Şehir Hastanesi istihdam etmek üzere cinsiyet ve yaş fark etmeksizin en az ilkokul en mezunu olması şartıyla 20 garson alacağını duyurdu. İlana başvurmak isteyen vatandaşlar başvurularını İŞKUR üzerinden yapabilecek.