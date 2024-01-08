Kurdele kesiminde konuşan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, hastaneye kazandırılan ilave servis odalarının hayırlı olması temennisinde bulundu ve emeği geçenlere teşekkür etti. Yavuz, katkı sunan fabrikanın direktörü Mustafa Türker'e ise desteklerinden dolayı plaket takdiminde bulundu. Açılış ve kurdele kesiminin ardından Vali Yavuz ve beraberindeki heyet servis odalarını gezerek, değerlendirmelerde bulundu. Açılışa Vali Sayın Seddar Yavuz, Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uz. Dr. Ahmet Sarıışık, Dilovası İlçe Sağlık Müdürü Mustafa Polat, Hastane Başhekimi Op. Dr. Ömer Naci Yılmaz, sağlık idarecileri, katkı sunan fabrika yetkilileri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.
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Dilovası Devlet Hastanesi'ne 18 yataklı ilave servis
Dilovası Devlet Hastanesi'nde 18 yataklı ilave servis bugün düzenlenen törenle hizmete açıldı. Yeni açılan servisle birlikte hastane yatak sayısı 50'ye yükselmiş oldu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.