Gölcük Belediyesi İzcilik Kulübü, Sarıkamış Şehitleri’ni unutmadı. Gölcük Belediyesi İzcilik Kulübü tarafından düzenlenen doğa yürüyüşü sonrası Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı'na Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, AK İlçe Başkanı Kemal Yavuz, izciler ve öğretmenleri katıldı. Genç izcilerle birlikte şehitler için dua eden Başkan Sezer, "Sarıkamış Harekatı sırasında hem düşmana hem de doğa şartlarına karşı kahramanca savaşan ve vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, şükran ve minnetle yad ediyorum" dedi.
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İzciler Sarıkamış şehitlerini andı
Gölcük Belediyesi İzcilik Kulübü, Sarıkamış Harekatı'nda vatan uğruna canlarını feda eden şehitleri andı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.