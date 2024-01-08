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İzciler Sarıkamış şehitlerini andı

Gölcük Belediyesi İzcilik Kulübü, Sarıkamış Harekatı'nda vatan uğruna canlarını feda eden şehitleri andı.

İhlas Haber Ajansı
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İzciler Sarıkamış şehitlerini andı mask

Gölcük Belediyesi İzcilik Kulübü, Sarıkamış Şehitleri’ni unutmadı. Gölcük Belediyesi İzcilik Kulübü tarafından düzenlenen doğa yürüyüşü sonrası Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı'na Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, AK İlçe Başkanı Kemal Yavuz, izciler ve öğretmenleri katıldı. Genç izcilerle birlikte şehitler için dua eden Başkan Sezer, "Sarıkamış Harekatı sırasında hem düşmana hem de doğa şartlarına karşı kahramanca savaşan ve vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, şükran ve minnetle yad ediyorum" dedi.

08 Oca 2024 - 19:00 - Gündem

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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