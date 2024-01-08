08 Oca 2024 - 19:02 - Eğitim

KPSS ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarına yerleştirme sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı.