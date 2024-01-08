- Eğitim

KPSS ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarına yerleştirme sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı.

Anadolu Ajansı
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KPSS ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarına yerleştirme sonuçları açıklandı mask

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, tercihleri 20-27 Aralık 2023'te alınan KPSS-2023/2 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden erişebilecek.

08 Oca 2024 - 19:02 - Eğitim

Muhabir  Anadolu Ajansı

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