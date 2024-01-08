Ekonomistten altın piyasası değerlendirmesi

Altın fiyatlarında gerileme devam ediyor. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Ekonomist Doç. Dr. Batuhan Tufaner, “Son FED toplantısında 2024 yılı içerisinde faiz indirimine gidilebileceği mesajı verilmişti. Bu mesajla beraber piyasada bir iyimserlik havası oluşmuştu. Bu iyimser havayla Dolar endeksinde bir geri çekilme, ons altın tarafında ise yukarı doğru bir ivmelenme gördük” dedi.
“Piyasalarda satış baskısının artmasına neden oldu”
Tarım dışı istihdam verisinin beklentinin üzerinde geldiğini belirten İstanbul Beykent Üniversitesi Öğr. Üyesi Doç. Dr. Batuhan Tufaner, “Bazı FED yetkilileri erken faiz indirimi mesajı verse de, bu beklentinin azaldığını görüyoruz. Bu gelişmelerin etkisiyle dolar endeksinde yükseliş yaşandı. Dolar endeksinin yükselmeye başlaması tüm piyasalarda satış baskısının artmasına neden oldu. ABD 10 yıllıklarında getirinin artması ons altının bir miktar geri çekilmesine yol açtı” ifadelerini kullandı.
Tufaner konuşmasını şöyle sonlandırdı:
“Kısa vadede geri çekilmeler yaşansa da önümüzdeki süreçte ons altının yükselen hareketine devam edeceğini düşünüyorum. Gram altın tarafında ise büyük bir fiyat değişikliği olmadı. Bunda Dolar/TL’deki artışın ons kaybını telafi etmesinin etkili olduğunu söyleyebiliriz.”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.