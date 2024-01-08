Kredi kartı borçlarında rekor! 2,5 kat arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) verilerine göre, kredi kartı borçluluğu 2023 yılında rekor seviyeye ulaştı. 2022'de 446 milyar lira olan toplam kredi kartı borcu miktarı, 2023 sonunda 2,5 kat artarak 1,1 trilyon lirayı aştı.

Taşıt kredilerinde artış

Kart borçlarındaki bu artışa rağmen, ihtiyaç kredilerinde azalma gözlendi. Bu dönemde tüketici kredileri yüzde 12 daraldı. BDDK'nın 2023 verilerine göre, taşıt kredilerinde genişleme gözlemlendi; taşıt kredileri 2023'te yüzde 93 arttı.

Aynı dönemde konut kredileri adeta durma noktasına geldi. Yıl genelinde konut kredileri yalnızca yüzde 22 büyüdü ve enflasyondan arındırıldığında bu oran yüzde 26'lık bir daralmaya işaret etti.

2023 borçluluk karnesine göre, bireysel krediler ve kart borçları toplamı 2,7 trilyon liraya ulaştı.