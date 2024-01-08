Kredi kartı borçlarında rekor! 2,5 kat arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) verilerine göre, kredi kartı borçluluğu 2023 yılında rekor seviyeye ulaştı. 2022'de 446 milyar lira olan toplam kredi kartı borcu miktarı, 2023 sonunda 2,5 kat artarak 1,1 trilyon lirayı aştı.
Taşıt kredilerinde artış
Kart borçlarındaki bu artışa rağmen, ihtiyaç kredilerinde azalma gözlendi. Bu dönemde tüketici kredileri yüzde 12 daraldı. BDDK'nın 2023 verilerine göre, taşıt kredilerinde genişleme gözlemlendi; taşıt kredileri 2023'te yüzde 93 arttı.
Aynı dönemde konut kredileri adeta durma noktasına geldi. Yıl genelinde konut kredileri yalnızca yüzde 22 büyüdü ve enflasyondan arındırıldığında bu oran yüzde 26'lık bir daralmaya işaret etti.
2023 borçluluk karnesine göre, bireysel krediler ve kart borçları toplamı 2,7 trilyon liraya ulaştı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.