Tarımda yeni dönem!

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından oluşturulan Tarımsal Amaçlı Örgütlerin Derecelendirilmesine İlişkin Yönetmelik, kasım ayında Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu çerçevede, tarımsal faaliyet gösteren örgütlerin 31 Mart tarihine kadar başvuru yapma olanağı tanındı.
Uygulama ile 60 puan ve üzeri alan kooperatifler, ıslah amaçlı yetiştirici birlikleri ve üretici birlikler, 'Birinci Derece Tarımsal Amaçlı Örgüt Belgesi' almaya hak kazanacaklar. Bu belge sahipleri, tarımsal teşvik ve desteklerde öncelikli olarak değerlendirilecekler ve ayrıca sübvansiyonlu tarımsal kredilerde ek faiz indiriminden faydalanabilecekler.
Kaynak: PARA DURUMU
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.