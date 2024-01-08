Dondurma fiyatlarına da zam geldi

Yılbaşı ile birlikte başlayan yağmurlu günlerle birlikte dondurma fiyatları da artış gösterdi. Türkiye'nin önde gelen dondurma markalarından Algida, ürün fiyatlarına yüzde 60 oranında zam yapma kararı aldı. Bu zam ile birlikte, 6'lı Magnum mini dondurmanın fiyatı 100 TL'den 160 TL'ye yükseldi.

Zamlar devam ediyor

Gıda, giyim, teknoloji, ilaçlar ve birçok alanda fiyat artışları birbiri ardına devam ediyor. Son olarak, Beylerbeyi rakı grubunda da zam haberi geldi. Yapılan yüzde 35'lik zamla birlikte, 70'lik rakının fiyatı 1000 TL seviyesine ulaştı. Bu durum, tüketicilerin birçok temel ürün ve hizmette karşılaştığı mali baskıları artırmaya devam ediyor.

Kaynak: PARA DURUMU