Dondurma fiyatlarına da zam geldi

Yılbaşı ile birlikte başlayan yağmurlu günlerle birlikte dondurma fiyatları da artış gösterdi. Türkiye'nin önde gelen dondurma markalarından Algida, ürün fiyatlarına yüzde 60 oranında zam yapma kararı aldı. Bu zam ile birlikte, 6'lı Magnum mini dondurmanın fiyatı 100 TL'den 160 TL'ye yükseldi.
Zamlar devam ediyor
Gıda, giyim, teknoloji, ilaçlar ve birçok alanda fiyat artışları birbiri ardına devam ediyor. Son olarak, Beylerbeyi rakı grubunda da zam haberi geldi. Yapılan yüzde 35'lik zamla birlikte, 70'lik rakının fiyatı 1000 TL seviyesine ulaştı. Bu durum, tüketicilerin birçok temel ürün ve hizmette karşılaştığı mali baskıları artırmaya devam ediyor.
Kaynak: PARA DURUMU
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.