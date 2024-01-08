Olay, Başiskele ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 27 yaşındaki M.S., ailesi tarafından evde havalı tüfekle vurulmuş halde bulundu. Aile durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı şahsı ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırdı. M.S.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
- Asayiş
27 yaşındaki genç evde silahla vurulmuş halde bulundu
Başiskele ilçesinde bir genç, ailesi tarafından evde silahla vurulmuş halde bulundu. Gencin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.