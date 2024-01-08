- Asayiş

Dilan Polat'ın hastanede tedavisine devam ediliyor

"Kara para aklama, vergi kaçakçılığı" gibi suçlarıyla tutuklanan ve kullandığı antidepresan ilaçların bitmesi nedeniyle hastaneye götürülen Dilan Polat'ın, hastanede 11 gündür tedavisine devam edildiği ortaya çıktı.
Dilan Polat'ın hastanede tedavisine devam ediliyor mask

“Kara para aklama, vergi kaçakçılığı ve bahis” suçlarıyla tutuklanan Dilan Polat'ın hastanedeki tedavisinin sürdürdüğü öğrenildi.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, 2019 yılından beri antidepresan ilaç kullandığı öğrenilen Dilan Polat, 29 Aralık günü Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

11 GÜNDÜR TEDAVİ GÖRÜYOR

Yapılan tetkiklerin ardından Dilan Polat, hastaneye yatırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Polat’ın odasını Jandarma ekipler tarafından korunuyor. Polat, yapılan tedavinin ardından Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na götürülecek.

DÜN YENİ ŞUBESİ AÇILDI

Düzenlenen operasyonun ardından gündemde günlerce konuşulan Dilan Polat Güzellik Salonlarına bir yenisi daha eklendi. Dün de Kağıthane'de adını taşıyan güzellik merkezi açıldı.
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08 Oca 2024 - 20:51 - Asayiş

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