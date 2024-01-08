Dilan Polat'ın hastanede tedavisine devam ediliyor

“Kara para aklama, vergi kaçakçılığı ve bahis” suçlarıyla tutuklanan Dilan Polat'ın hastanedeki tedavisinin sürdürdüğü öğrenildi.
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, 2019 yılından beri antidepresan ilaç kullandığı öğrenilen Dilan Polat, 29 Aralık günü Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
11 GÜNDÜR TEDAVİ GÖRÜYOR
Yapılan tetkiklerin ardından Dilan Polat, hastaneye yatırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Polat’ın odasını Jandarma ekipler tarafından korunuyor. Polat, yapılan tedavinin ardından Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na götürülecek.
DÜN YENİ ŞUBESİ AÇILDI
Düzenlenen operasyonun ardından gündemde günlerce konuşulan Dilan Polat Güzellik Salonlarına bir yenisi daha eklendi. Dün de Kağıthane'de adını taşıyan güzellik merkezi açıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.