08 Oca 2024 - 21:00- Siyaset G:

AKP'de aday adaylığı başvuruları 31 Ocak'a kadar uzatıldı

AKP, belediye ve il genel meclis üyeliği aday adaylığı başvurularını, 31 Ocak tarihine kadar uzattı.

Anadolu Ajansı
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AKP'de aday adaylığı başvuruları 31 Ocak'a kadar uzatıldı mask

AKP Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yarın sona erecek "belediye ve il genel meclis üyeliği aday adaylığı" müracaatlarının, 31 Ocak Çarşamba günü saat 19.00'a kadar uzatıldığını açıkladı.
# aday, AKP, sosyal medya

08 Oca 2024 - 21:00 - Siyaset

Muhabir  Anadolu Ajansı

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