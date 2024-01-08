TURKCELL'DEN OYUN HİZMETİNE ABONELİK ÜCRET

Son dönemde özellikle internet hizmetlerindeki yüksek fiyat artışları ile dikkat çeken telekomünikasyon firmalarına karşı yeni bir iddia gündeme geldi. Önde gelen internet hizmet sağlayıcılarından Turkcell-Superonline kullanıcıları şikayet siteleri üzerinden faturalarına kullanmadıkları hizmetlerin yansıtıldığını belirten mesajlar yayınladı.

OYUN HİZMETİNE ABONELİK ÜCRETİ

Superonline'ın bulut tabanlı olarak sunduğu oyun stream hizmeti olan Game+ aboneliğini kullanıcılara onların haberi olmadan abone yaptığı ve faturalarına yansıttığı iddiaları gündeme geldi.

Doğrudan bulut üzerinden gerçek zamanlı oyun deneyimi sunan bu hizmet için bazı Turkcell-Superonline kullanıcıların faturalarına kendilerine bilgi verilmeksizin, 120 TL ila 190 TL arasında fiyatlar yansıtıldığı vurgulandı. Durumdan şikayetçi olan kullanıcılar sosyal medya hesapları üzerinden ve şikayet sitelerinden Superonline'a yazarak şikayette bulundular.

Firmanın site üzerinde yaptığı açıklama ise,

"Değerli Müşterimiz, Müşteri hizmetlerimize ilettiğiniz talebinizi takip ediyoruz. Sonuçlandığında ekiplerimiz tarafından bilgi verilecektir. Her türlü bilgi ve yardım talebiniz için Turkcell uygulamasını kullanabilirsiniz" şeklinde oldu.

BAYİLERİN SATIŞ OYUNU

Bir kullanıcının telefon ile şirketi arayarak bu hizmetleri iptal etme isteği üzerine müşteri hizmetlerinden verilen yanıt ise bu hizmetin bir cayma bedeli olduğu ve bunun yansıtılması gerektiği yönünde oldu. Ancak telefon kayıtları esnasında kendisine arayan bayi tarafından bu hizmetin ücretlendirileceği belirtilmemiş ise, bu bedelin bayiye yansıtılacağı ve kayıtların incelenmesi için 24 saat süre istendiği de bildirildi. Yani Superonline, bu durumun kullanıcıları arayan bayilerin satış kotalarını doldurmak için oyuna getirerek yapmış olabileceğini kabul etti.

Kaynak: HABERTÜRK