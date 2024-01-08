FOX TV'yi Suudi Arabistan mı alıyor?

Suudi Arabistan’da yaşanan Süper Kupa Krizi’nin ardından FOX TV'nin Suudi Arabistan sermayesine satılabileceği iddiası gündeme geldi.

Öte yandan gelişmelerin ardından FOX TV'nin isminin değişeceği öne sürüldü. FOX’un yeni ismi henüz açıklanmadı. Değişikliğin şubat ayında yapılacağı da iddia edildi.

Gazeteci Fatih Altaylı kendi YouTube kanalında konuyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Altaylı, “Bunu bilmiyorum açıkçası ama olursa da şaşırmam. Türkiye'de radyo ve televizyonları düzenleyen yasa çıktığında yabancıların TV sahibi olmasını engelleyen kısımlar vardı” ifadelerini kullandı.

Devamında Altaylı şu ifadeleri kullandı:

“Liberal ülkelerde bunla ilgili yasal sınırlamalar olmasa da etik noktalar bulunuyor. Seneler önce yabancı bir yayın kuruluşunun satın alınmasıyla ilgili görüşmeler yapılıyordu. Her şey hazırdı ama onay verilmedi. Neden? New York'taki yayıncılar kurulu izin vermedi. İzin çıkmamasının nedeni ise Körfez sermayesinin ileride oraya dahil olması.

Maç krizi yaşandı. Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki Süper Kupa finalinde temsilcilerimiz ısınmaya Atatürk fotoğraflı formayla çıkmak istedi diye kriz çıkardılar. Düşünsenize şimdi buradaki medyada 4-5 tane Körfez sermayeli medya olsaydı ne olacaktı?”

“İNŞALLAH ÖYLE BİR ŞEY OLMAZ”

“Muhalif olsun bizim muhalifimiz olsun iktidar olsun bizim iktidarımız olsun, dikkat etmek gerekiyor. Yurt dışı fonlarıyla ilişkiye geçtikleri anda herkesin kafasında haliyle soru işareti gelir. Bizim kanalımıza da ortak olmak isteyenler oldu. Suudiler gelse al sana 100 milyon Dolar, kabul etmem. İnşallah öyle bir şey olmaz."

Kaynak: CUMHURİYET