Hazine aralıkta 197 milyar TL açık verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2023 yılı Aralık ayı 'Hazine nakit gerçekleşmeleri' verilerini yayımladı.

Buna göre, nakit açığı aralıkta 197 milyar TL, 2023 yılı genelinde 625,5 milyar TL oldu. 2023'te nakit açığı, geçen yıla göre 2,7 kat arttı.

Nakit açığı, geçen yıl aralıkta 108,3 milyar TL, yıl genelinde 169,4 milyar TL olmuştu.

2022 genelinde 287,2 milyar TL olan Hazine'nin faiz ödemeleri, 2023 genelinde yaklaşık olarak ikiye katlanarak 564,9 milyar TL'ye yükseldi.

Faiz dışı açık, aralıkta 168,8, 2023 genelinde 71 milyar TL oldu.

Hazine 2023'te 823,5 milyar TL'lik net borçlanmaya imza attı.

Kaynak: SÖZCÜ