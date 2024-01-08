Hazine aralıkta 197 milyar TL açık verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2023 yılı Aralık ayı 'Hazine nakit gerçekleşmeleri' verilerini yayımladı.
Buna göre, nakit açığı aralıkta 197 milyar TL, 2023 yılı genelinde 625,5 milyar TL oldu. 2023'te nakit açığı, geçen yıla göre 2,7 kat arttı.
Nakit açığı, geçen yıl aralıkta 108,3 milyar TL, yıl genelinde 169,4 milyar TL olmuştu.
2022 genelinde 287,2 milyar TL olan Hazine'nin faiz ödemeleri, 2023 genelinde yaklaşık olarak ikiye katlanarak 564,9 milyar TL'ye yükseldi.
Faiz dışı açık, aralıkta 168,8, 2023 genelinde 71 milyar TL oldu.
Hazine 2023'te 823,5 milyar TL'lik net borçlanmaya imza attı.
Kaynak: SÖZCÜ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Suriyeli - KBB başganı suya zam yapar sizin bütçe açıgı kapanır .
Poyraz - Ek MTV korsunuz kapatırsınız açığı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.