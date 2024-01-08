- Ekonomi

Hazine aralıkta 197 milyar TL açık verdi

2022'de 169,4 milyar TL olan Hazine'nin nakit açığı, 2023'te 625,5 milyar TL'ye yükselerek yıllık bazda rekor kırdı. Aralıkta aylık nakit açığı da 197 milyar TL ile tarihi zirveye yakın gerçekleşti.
Hazine aralıkta 197 milyar TL açık verdi mask

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2023 yılı Aralık ayı 'Hazine nakit gerçekleşmeleri' verilerini yayımladı. 

Buna göre, nakit açığı aralıkta 197 milyar TL, 2023 yılı genelinde 625,5 milyar TL oldu. 2023'te nakit açığı, geçen yıla göre 2,7 kat arttı.

Nakit açığı, geçen yıl aralıkta 108,3 milyar TL, yıl genelinde 169,4 milyar TL olmuştu.

2022 genelinde 287,2 milyar TL olan Hazine'nin faiz ödemeleri, 2023 genelinde yaklaşık olarak ikiye katlanarak 564,9 milyar TL'ye yükseldi. 

Faiz dışı açık, aralıkta 168,8, 2023 genelinde 71 milyar TL oldu.

Hazine 2023'te 823,5 milyar TL'lik net borçlanmaya imza attı.

Kaynak: SÖZCÜ
# Hazine, açık, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, oldu

08 Oca 2024 - 22:14 - Ekonomi

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Yorumlar

(2)
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Suriyeli - KBB başganı suya zam yapar sizin bütçe açıgı kapanır .

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 08 Ocak 23:51

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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