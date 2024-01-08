Okulun istinat duvarı yıkıldı, ekipler harekete geçti

Yayalar Mahallesi Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi'ndeki Artukbey İlkokulu'nun istinat duvarı çöktü.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
ARAMA KURTARMA EKİBİ HAZIR BEKLEDİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Pendik Belediyesine ait iş makineleriyle ekipler, yıkılan duvarı kaldırmak için çalışıyor.
Tedbir amaçlı bölgede arama kurtarma ekibi de bekletiliyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.