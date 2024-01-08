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Okulun istinat duvarı yıkıldı, ekipler harekete geçti

İstanbul Pendik'te Artukbey İlkokulu'nun istinat duvarı yola yıkıldı. Tedbir amaçlı bölgede arama kurtarma ekibi de bekletiliyor.

Anadolu Ajansı
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Okulun istinat duvarı yıkıldı, ekipler harekete geçti mask

Yayalar Mahallesi Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi'ndeki Artukbey İlkokulu'nun istinat duvarı çöktü.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

ARAMA KURTARMA EKİBİ HAZIR BEKLEDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Pendik Belediyesine ait iş makineleriyle ekipler, yıkılan duvarı kaldırmak için çalışıyor.

Tedbir amaçlı bölgede arama kurtarma ekibi de bekletiliyor.
# sevk edildi

08 Oca 2024 - 22:16 - Asayiş

Muhabir  Anadolu Ajansı

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