Öğretmen maaşı 2024 ne kadar oldu?

Memur maaşı zamlarının belirlenmesiyle birlikte yılın ilk 6 ayında verilecek öğretmen maaşı ortaya çıktı. Öğretmen maaşlarına yılda iki defa enflasyon oranına göre zam yapılıyor.
ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR OLDU?
Memur ve memur emeklilerinin maaşına temmuz ayında refah payı ve seyyanen ödemeler hariç yüzde 6 oranında toplu sözleşme zammı yapılmıştı. Aralık enflasyonunun yüzde 2,93 civarında gerçekleşmesiyle, memur ve emeklisinin enflasyon farkı alacağı ve yüzde 15’lik toplu sözleşme zammı ile birlikte alacağı kümülatif zam yüzde 49.25'e ulaştı.
Yapılan son zamla ardından öğretmen maaşı 26 bin 654 liradan, 39 bin 781 liraya yükseldi, uzman öğretmen maaşı ise 29 bin 538 liradan, 44 bin 085 liraya yükseldi.
Kaynak: SÖZCÜ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.