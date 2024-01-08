08 Oca 2024 - 23:24- Siyaset G:

Bülent Sarı 'dan Fatih Camii'ndeki saldırıya ilişkin açıklama

CHP İl Başkanı Bülent Sarı Fatih Camiinde gerçekleştirilen saldırıya ilişkin açıklama yaptı

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Bülent Sarı 'dan Fatih Camii'ndeki saldırıya ilişkin açıklama mask

İstanbul’da Fatih Camisi İmamı Kurra Hafız Galip Usta ve cami cemaatinden Bilal Erdem, namazdan sonra bir kişi tarafından bıçakla yaralanması ülkenin gündemine oturdu. Konuya ilişkin CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı yaptığı sosyal medya paylaşımında "Fatih Camii imamı Galip Usta ve cami cemaatinden Bilal Erdem'in camide uğradıkları saldırıyı üzüntüyle öğrendim. Allah'ın evi olan camiide meydana gelen bu olayın titizlikle araştırılıp sorumluların cezalandırılmasını bekliyor ve yaralılara Allah'tan şifa diliyorum."dedi
# chp, Cumhuriyet Halk Partisi, bülent sarı, sosyal medya

08 Oca 2024 - 23:24 - Siyaset

Muhabir  Cihat Polat

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.580.432 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Jeol.müh. Behzat Gönül - Beklenen büyük İstanbul depremini önceden tespit yapıp, camii imamlarına önceden bildirelim.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 09 Ocak 00:12

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL