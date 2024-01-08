Bülent Sarı 'dan Fatih Camii'ndeki saldırıya ilişkin açıklama

İstanbul’da Fatih Camisi İmamı Kurra Hafız Galip Usta ve cami cemaatinden Bilal Erdem, namazdan sonra bir kişi tarafından bıçakla yaralanması ülkenin gündemine oturdu. Konuya ilişkin CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı yaptığı sosyal medya paylaşımında "Fatih Camii imamı Galip Usta ve cami cemaatinden Bilal Erdem'in camide uğradıkları saldırıyı üzüntüyle öğrendim. Allah'ın evi olan camiide meydana gelen bu olayın titizlikle araştırılıp sorumluların cezalandırılmasını bekliyor ve yaralılara Allah'tan şifa diliyorum."dedi