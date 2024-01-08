İstanbul’da Fatih Camisi İmamı Kurra Hafız Galip Usta ve cami cemaatinden Bilal Erdem, namazdan sonra bir kişi tarafından bıçakla yaralanması ülkenin gündemine oturdu. Konuya ilişkin CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı yaptığı sosyal medya paylaşımında "Fatih Camii imamı Galip Usta ve cami cemaatinden Bilal Erdem'in camide uğradıkları saldırıyı üzüntüyle öğrendim. Allah'ın evi olan camiide meydana gelen bu olayın titizlikle araştırılıp sorumluların cezalandırılmasını bekliyor ve yaralılara Allah'tan şifa diliyorum."dedi
08 Oca 2024 - 23:24- Siyaset Güncelleme:
Bülent Sarı 'dan Fatih Camii'ndeki saldırıya ilişkin açıklama
CHP İl Başkanı Bülent Sarı Fatih Camiinde gerçekleştirilen saldırıya ilişkin açıklama yaptı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Jeol.müh. Behzat Gönül - Beklenen büyük İstanbul depremini önceden tespit yapıp, camii imamlarına önceden bildirelim.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.