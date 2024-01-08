Bilimsel araştırma: Elektrik dalgasıyla hipnoz yöntemi

Daha iyi odaklanma ve konsantrasyona olanak tanıyan değişen bir farkındalık durumu ve artan rahatlama yöntemi olan hipnoz, hastaların vücutlarını hareket ettirdiklerinde aşırı ağrı yaşadıkları fibromiyalji gibi kronik rahatsızlıklara yardımcı olmak için yıllardır kullanılıyor.

Ancak semptomları azaltmak için kişinin ağrıyı algılama şeklini değiştirmeyi amaçlayan tedavi seçeneği, etkili bir şekilde hipnotize edilemeyen birçok kişide başarısız oldu.

Şimdi ABD’deki Stanford Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, bir hastanın hipnotize edilme şansını önemli ölçüde artırmak için gerekli işlemleri yaptıklarını söylüyorlar.

80 fibromiyalji hastasının katıldığı bir çalışmada, hastaların yarısının prefrontal korteksine (beynin ön kısmında ağrının işlenmesiyle ilgili bölge) elektrik dalgaları gönderildi.

Sonuçlar, elektrik stimülasyonu alan katılımcıların hipnotize edilmesinin önemli ölçüde daha yüksek olduğunu gösterdi ancak etki bir saat içinde geçti. Plasebo tedavi grubunda ise hiçbir etki kaydedilmedi.

MİLYONLARCA İNSAN ŞİKAYETÇİ

ABD'de yaklaşık dört milyon yetişkin fibromiyalji hastasıyken, diğer 51 milyon yetişkin de kronik ağrıdan şikayetçi.

Bu yetişkinlerin birçoğu aynı zamanda aşırı kilolu veya obez olabilir, sağlıksız diyetlere sahip olabilir veya egzersiz yapmayabilir ve bazılarına ağrılarının tedavisi için hipnoz önerilebilir.

Fibromiyaljinin diğer tedavileri arasında ağrı kesiciler, fizik tedavi ve daha iyi bir diyet ve daha fazla egzersiz gibi yaşam tarzı değişiklikleri yer alıyor.

Araştırmaya katılan psikiyatrist Dr. Noah Williams, “İnsanların 100 yıldır değiştirmeye çalıştığı sabit bir beyin özelliğini 92 saniyelik uyarımla değiştirebildiğimize çok şaşırdık. Sonunda bunun nasıl yapılacağına dair kodu çözdük.” dedi.

Kaynak: SÖZCÜ