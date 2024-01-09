"14 Mayıs'ın altında kalırsak yokum giderim"

İYİ Parti'de son yapılan Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısında, 31 Mart seçimlerinde CHP ile ittifak yapılmaması kararlaştırılmış, oyçokluğu ile verilen karar gereğince İYİ Parti'nin 81 ilde kendi adayları ile seçime gireceği belirtilmişti.

Serbestiyet'in haberine göre; İYİ Parti'de yapılan son GİK toplantısında Meral Akşener'den iddialı açıklamalar geldi. Toplantıda; İYİ Parti'de son haftalarda yaşanan istifalar ve 31 Mart’a İyi Parti’nin “hür ve müstakil” ilkesiyle kendi adaylarıyla girme kararı yeniden değerlendirildi.

AKŞENER REST ÇEKTİ: "ALTINDA KALIRSAK BEN YOKUM, GİDERİM"

Kararın oylama sonucu verildiği GİK toplantısında bazı isimlerin CHP ile ittifak yapılmasını savunması ve İYİ Parti'nin yalnız başına girmesi halinde büyük zarar göreceğini belirtmesi üzerine, İyi Parti lideri Meral Akşener “Eğer 14 Mayıs’taki oyumuzu koruyamazsak, o oy oranımızın altına düşersek ben yokum. Ben giderim” çıkışında bulundu.

Partinin 81 ilde 31 Mart seçimlerine tek başına girme kararının almasının ardından yaşanan istifa furyasından sonra parlamentodaki sandalye sayısı 38’e düştü.

ADANA'DA TÜRKEŞ'İN KIZI ADAY GÖSTERİLECEK

İyi Parti GİK toplantısında partinin beş büyükşehirdeki belediye başkan adaylarının da kimler olacağı prensipte kabul edildi.

MHP’nin kurucu lideri Alpaslan Türkeş’in kızı İyi Parti Adana milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, İyi Parti Adana büyükşehir belediye başkan adayı oldu. Manisa’da Gürhan Özcan, Antalya’da Nesrin Ünal, Kayseri’de Kazım Yücel, Samsun’da İmren Nilay Tüfekçi belediye başkan adayları oldu.

Kaynak: HALK TV