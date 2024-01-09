4 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak!

|PK Kodu
|İl
|İlçe
|Mahalle
|Cadde-Sokak
|Planlanan Tarih
|Başlama Saati
|Bitiş Saati
|55402
|KOCAELİ
|GÖLCÜK
|CUMHURİYET, HASANEYN, NİMETİYE, NÜZHETIYE, NÜZHETİYE
|AKYOL SK., ARNAVUT SK., BAHÇE YOLU CD., CEMAL AĞA SK., DÜZALAN, ERENKAYA SK., ESERTEPE SK., HALIL UZUNER, HASAN AGA, HÜSEYİN AĞA SK., NIMETIYE MERKEZ MEVKII, NİMETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ, SAKAR BIÇKI MEVKII, SAKAR BIÇKI MEVKİİ, SARAL SK., SEHIT RAFET KALYONCU, SK., YENİ SK.
|09.01. 2024
|09:00
|17:00
|55504
|KOCAELİ
|KARTEPE
|ARSLANBEY, DOGANTEPE, DOĞANTEPE, KARATEPE, KARATEPE AŞAĞI-KARATEPE
|1., 1. SK., 23. SK., 26., 26. SK., ADALI, ADALI SK., AMİRAL SK., BERK, BOSTAN SK., CAMİ SK., CAMİLİ SK., CEYLANUR, ÇUHADAR, ÇUHADAR CD., DOGANTEPE IZMIT, DOĞANTEPE CD, DOĞANTEPE İZMİT CD., EDEBALİ CD., EKŞİ SK., ELVIN, ELVİN, FİGEN, GÜZEL BAHÇE, GÜZEL BAHÇE SK, KALAYLI SK., KARAKAYA, KARATEPE, KARATEPE ATATÜRK CD., KARATEPE CD., KARATEPE CUMHURIYET, KARATEPE CUMHURİYET CD., KARATEPE IZMIT, KARATEPE İZMİT CD., KARATEPE LALE SK., KOLAYLI, KOLAYLI CD., KÖKENLI, KÖKENLİ SK, KÖKLÜK SK., MANDIRA SK., NİSAN, ORUÇ, ORUÇ SK., ÖZBAY SK., ÖZDEMİRLER SK., PINARLAR SK., SEVVAL AY, ŞAHİNLER SK., ŞİRİNKÖY SK., TÖKELI IMRE, TÖKELİ İMRE, TÖKELİ İMRE CD., YILDIRAY CD.
|09.01.2024
|09:00
|17:00
|55508
|KOCAELİ
|KARAMÜRSEL
|AVCIKÖY, ÇAMDIBI, FULACIK, KIZDERBENT, SEMETLER, YALAKDERE
|AVCIKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BOZKURT MEVKII, ÇAMDIBI MERKEZ MEVKII, FULACIK MERKEZ MEVKII, GÜLERSOY SK., İSTANBUL SK., KIZILAGAÇ MEVKII, PEKMEZCİ SK., PENDİK SK., SEMETLER MERKEZ MEVKII, SEMETLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, VALIDE KÖPRÜ, VALİDE KÖPRÜ CD., YALAK DERE, YALAK DERE CD.
|09.01.2024
|09:30
|17:00
|55565
|KOCAELİ
|DARICA
|BAYRAMOGLU, BAYRAMOĞLU
|BÜLBÜL, BÜLBÜL SK., DUT SK., FATİH SULTAN MEHMET CD., GÜL SK., GÜRUF, GÜRUF SK., IGDE, IHLAMUR, IHLAMUR SK., İĞDE SK., KİRAZ SK., LALE SK., MEHTAP, MEHTAP CD., MUZ SK., NAR SK., PALMIYE, PALMİYE SK., PELİKAN SK., PLAJ, PLAJ CD., SÜLÜN, TEPE, TEPE CD., YAKUP KEFELI, YAKUP KEFELİ SK., YUNUS, YUNUS SK.
|09.01.2024
|08:30
|16:00
|55567
|KOCAELİ
|DARICA
|PİRİ REİS
|ATABEY SK., BATI SK., OKTAY SK.
|09.01.2024
|09:00
|17:00
|55568
|KOCAELİ
|DARICA
|NENEHATUN, OSMANGAZI, OSMANGAZİ, PIRI REIS, PİRİ REİS
|AHU, AHU SK., BAĞDAT CD., BULGURLU, CENGİZHAN SK., DURMUŞ SK., KAHRAMAN, KAHRAMAN SK., MISIRCILAR SK., OKTAY, SANLI, SECDE, SECDE SK., ŞANLI SK., TEFSIR, TEFSİR SK., TUZLA, UĞURHAN SK.
|09.01.2024
|09:00
|13:00
- Gündem
4 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak!
SEDAŞ'ın planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında bugün (9 Ocak 2024 Salı) 4 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacak.
# elektrik kesintisi, Kocaeli, SEDAŞ, karamürsel, Darıca, Kartepe, Gölcük, yeni, 2024, cumhuriyet
09 Oca 2024 - 00:35 - Gündem Yazdır
Muhabir Haber Merkezi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.