Emeklilikte yüksek maaş için, “prime esas kazanç” önem arz ediyor

2008 yılında sonra için emeklilik sistemi değişti

2008 yılından sonra emekli olacak bireyler için emeklilik maaşlarının hesaplama yöntemlerinde önemli değişiklikler gerçekleşirken, bu değişiklikler 2009 sonrasında iş hayatına atılan vatandaşların, daha önceki dönemlere kıyasla genel olarak daha düşük emekli maaş almasına neden oldu. Bu durum karşısında ise emeklilik planlamasının ne kadar önemli olduğu yer alırken, emeklilik planlamasının erken yaşlarda başlanması gerektiğinin en önemli göstergesi.

2008 yıl sonrasında çalışma hayatına başlayan vatandaşlar, emekli maaşlarını doğrudan etkileyen yeni sistemle birlikte, emekli maaşlarının hesaplanmasında daha geniş bir zaman kazançlar ve primler dikkate alınıyor. Bu da daha uzun süre çalışmayı ve daha yüksek prim ödemeleri gerektiği bir sistem olarak dikkatleri çekiyor.

Yüksek bir emeklilik maaş için alınması gereken önlemler neler?

Emekli maaşlarının düşük olmasında yatan ana nedenler arasında ise emeklilik planlamasının yetersizliği ve prim ödemelerinin de meydana gelen düşüklük yer alırken, yüksek bir emeklilik maaşı almak isteyen çalışanların prim ödemelerini artırmaları ya da birden fazla işverenle çalışmaları prime esas kazançlarına yükseltmeleri gerekmektedir.

Emeklilik maaşı hesaplanırken çalışan kişilerin çalışma hayatı boyunca ödedikleri prim miktarları baz alınmaktadır. Bu da asgari ücret üzerinden değerlendirilmektedir. Bir kişi asgari ücret üzerinden prim ödemesiyle birlikte, emeklilikte yüksek bir maaş bekleyebilir. Fakat asgari ücretin üzerinde gelir elde eden, çalışanların gelirinin tamamını sigorta primine yansıtılmaması gibi durumda ise kişiler ne kadar çaba sarf ederlerse etsinler, yüksek bir emeklilik bağışı hak edemeyecekler.

Kaynak: PARA DURUMU