Başı açık fotoğrafa 74 kırbaç

İRAN’da Roya Heşmati isimli kadın geçen mayıs ayında başkent Tahran sokaklarında başı ve kolları açık, dizaltı etekli halde yürürken çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı. Heşmati hakkında “genel ahlakı ihlal etmek” ve “yurt dışındaki gruplardan para almak” suçlamalarıyla dava açıldı. Toplam 9 yıl hapis, 11 milyon 250 bin tümen (yaklaşık 8 bin TL) para ve 148 kırbaç cezasına çarptırıldı. Avukatının itirazı üzerine ceza 1 milyon 250 bin tümen para ve 74 kırbaça çevrildi. Genç kadının cezası geçen hafta çarşamba günü infaz edildi.

Bütün şehir depresyonda

İRAN’da yapılan bir araştırma, başkent Tahran’da “yaşam kalitesinin düşüklüğü” nedeniyle insanların yüzde 99.7’sinin “depresif” olduğunu ortaya koydu. Yaklaşık 8 milyon 700 bin kişinin yaşadığı kentte en çok şikayet edilen konular, “şehrin kaotik durumu”, “eğlence mekanlarının azlığı”, “park ve bahçelerin elverişsizliği”, “çöp konteynerlerinin düzensizliği”, “kaldırımlara araçların park etmesi ve yürüme alanının kısıtlanması” oldu.

Kenttekilerin sadece yüzde 0.3’ü hayatından memnun.

Üstelik araştırmada kentin ana meselelerinden olan hava kirliliği ve trafik sorunu değerlendirmeye alınmadı.