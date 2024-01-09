Tutuklu Dilan Polat'ın 11 gündür hapishanede olmadığı ortaya çıktı

Kara para aklama suçundan tutuklu bulunan Dilan Polat'ın, Silivri'de bulunan Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan çıkarılıp 11 gündür İstanbul Bakırköy'deki Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gördüğü ortaya çıktı.

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023'te düzenlenen operasyon ile devamındaki operasyonlarda Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturmanın devamında Polat çiftinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi 5 Kasım 2023'te tutuklanmıştı. Sosyal medya fenomeninin sağlık şikayetleri tutuklandığından bu yana devam ediyordu.

CEZAEVİNDEN HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Kanal D'nin özel haberine göre Dilan Polat'ın kaldığı Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun yönetimi durumu savcılığa bildirdi. Savcı da cezaevi doktorunun görüşüyle Dilan Polat'ı hastaneye sevk etme kararı aldı. Tutuklu fenomen 28 Aralık'ta, Bakırköy'deki Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.

11 GÜNDÜR HASTANEDE TEDAVİ GÖRÜYOR

Hastanede yapılan tetkikler sonucu doktorlar, Polat'ı hastaneye yatırmaya karar verdi. 11 gündür hastanede tedavi altında olan Polat'ın antidepresan ilaçları değiştirildi. Öte yandan Polat'ın çocukları da annelerini hastanede ziyaret etti. Hastanede tedavi gören Dilan Polat'ın yeniden cezaevine sevk edilip edilmeyeceği ise merak konusu oldu. Söz konusu sevk kararını ise önümüzdeki günlerde doktorların vereceği tahmin ediliyor.

"EN KISA ZAMANDA ARAMIZDA OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Konuya ilişkin konuşan ünlü fenomenin avukatı Sevinç Horoz, "Kısa bir süre kadardır hastanede. Çocuklarıyla görüşme konusunda zaten cezaevi sürecinde de görüşmeler oluyordu, hastanede de görüşmeleri oldu. Yine en kısa zamanda aramızda olacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım'da düzenlenen operasyon ile devamındaki operasyonlarda Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili MASAK ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

ŞİRKETLERE KAYYUM ATANDI

Paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamada ise Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığının tespitinin ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirlemiş, İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiğini, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını tespit etmişti.

Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 16'sı tutuklanmıştı. Hakimlik, 27 şirkete kayyum atanmasına hükmetmişti.

Kaynak: haberler.com