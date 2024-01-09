Fuhuş adasındaki Türk kadın konuştu

Patronlardünyası'nda yer alan bilgilere göre, Jeffrey 'Seks Adası' skandalı büyürken adaya giden Türk kadını konuştu. Kadın adada neler olduğunu bir bir aktardı.

Dünya, ‘Jeffrey Epstein Adası’ndaki sesk skandalını konuşuyor. ABD asıllı iş adamı Epstein'ın kurduğu ağla ilgili her gün yeni detaylar geliyor

Adaya gidenlerin listesi belli olrueken listede bir türk kadın olduğu da ortaya çıkmıştı.

B.K. isimli Türk kadın ilk kez konuştu.Seks adası mağdurlarından Miami'de emlakçılık yapan Türk kadın mahkemede her şeyi anlattı.

TİMSAHLARA YEM ETMEKLE TEHDİT ETTİ

Kadın, Epstein ile 2006-2007 yıllarında patronunu evinde tanıştığını açıkladı.

O dönemler 26 yaşında olduğunu açıklayan Türk kadın, kuaförlük yaptığını belirtti.

Epstein’in saçlarını kesmek için evine gittiğinde çıplak olduğunu açıklayan Türk kadın, “Maxwell'in de bulunduğu ortamda bana tecavüz etti" dedi.

Pasaportuna da el koyduğunu söyleyen Türk kadın, “Maxwell, polise gitmem halinde benim timsahlara yem edileceğimi söyledi. 5 ay boyunca 8 yaşındaki oğlumun önünde de tecavüze uğradım. Çıplak görüntülerin çekildi" diye konuştu.

Kadın mahkemede ise “Müslüman olduğum ve yaşadıklarım ülkemde derin bir utançla karşılanacağı için adımın saklı kalmasını istiyorum” ifadelerini kullandı.

YENİ AYRINTILAR…

Öte yandan Türk kadın, , Epstein'ın suç ortağı ve eski sevgilisi Ghislaine Maxwell'e 100 milyon dolarlık dava açtığı da öğrenildi.

Polis ekipleri Epstein'in lüks evini bastığında birçok uygunsuz fotoğraflar bulmuş ve zorla ilişki görüntüleri ve fotoğrafları ele geçirmiş.

HAMİLELİK ÇİFTLİĞİ

Epstein'ın kadınları, çocukları, köle olarak tuttuğu, tecavüz ettiği, ticarete sürüklediği de öğrenildi. Aynı zamanda Epstein'ın'hamilelik çiftliği kurmak' bir düşüncesi olduğu da ortaya çıktı.

Epstein'e fuhuş ağında yardımla suçlanan eski sevgilisi Ghislaine Maxwell ise Temmuz 2020'de gözaltına alınmıştı.

ÜNLÜ İSİMLER DE ADADAYMIŞ

Dava dosyalarında Bill Clinton ve Donald Trump, Prens Andrew, Ehud Barak, Al Gore, Kevin Spacey, Tom Cruise, Michael Jackson gibi ünlü isimlerin olduğu da ortaya çıkmıştı.

Kaynak: yeniçağ