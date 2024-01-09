09 Oca 2024 - 09:09 - Yaşam

Adada benzeri görülmemiş olay! Survivor ekibine polis operasyonunun perde arkası ortaya çıktı

Acun Ilıcalı'nın "Ben böyle bir şey görmedim" diyerek duyurduğu Survivor ekibine yapılan polis baskınının perde arkası ortaya çıktı. Seda Aktuğlu'nun Kolombiya'da bir kadının telefonunu isteyip babasına mesaj göndermek istemesi ve gencin Seda'nın kaçırıldığını düşünmesi iki ülkenin polisini harekete geçirdi.