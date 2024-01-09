Çocuk Parkı’nda, nostalji, sanat ruhuyla sarılı bir akşam…

Kocaeli’nin arkeolojik değerleri ölümsüzleşti… Motto’su buydu serginin. Her kayam olduğu gibi önceki akşam da Cumhuriyet Çocuk Parkı Gülümse Cafe’de yazımı yazmak üzere bir masaya ilişmişken, galerinin kalabalığını gördüm ve KASK’ın ödül töreni geldi aklıma…

Eve çıkarken elimde ekmeğimle bir uğrayayım dedim sergiye…

Üyeler doldurmuştu salonu…

Sanatseverler yok…

Göbeği açık Aleyna, kıl yumağı Murat Boz konseri olsa, gençler doldururdu salonu…

Gerçek sanatçıya değer yok bu ülkede ve de tabii kentte…

Kendi yağlarıyla kavruluyorlar, kendileri çekiyor, kendileri sergiliyor, kendileri izliyor…

Neyes bilgimizi aktaralım yine de…

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İzKSV ve Kask’ın ortaklaşa gerçekleştirdikleri ve fotoğraf ustaları arasında yapılan 2023-080 TFSF onay numaralı Kocaeli’nin Arkeolojik Değerleri Ulusal Fotoğraf Yarışması’nın sergisi açıldı. İzmit Belediyesi’nin Cumhuriyet Parkındaki sergi salonunda izlenebilen sergi, az sayıda sanatseveri bir araya getirdi. Pazartesi 17.30’da açılan sergiye fotoğraf sanatçılarının bir kısmı da katıldı. Kocaeli’nin arkeolojik değerlerinin fotoğraf karelerine yansıyan ve ölümsüzleşen eserler 12 Ocak gününe kadar izlenebilecek. Yavuz Ulugün’ün ev sahipliğinde açılan sergiye; sanata yakınlığı ile tanınan kentin renkli isimlerinden Numan Gülşah, kentin hanımefendilerinden Müzeyyen Ünal ve fotoğraf sanatçıları da ilgi gösterdi. İzmit Belediyesi Kent Orkestrası sanatçılarının müzikleriyle güzellediği açılışta İzmit Belediyesi Belediye Başkan aday adayı Hüseyin Erol ve Kocaeli Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyesi Yusuf Erenkaya da yerini aldı. Tabii ki bendeniz de oradaydım.

Yarışmada dereceye giren isimlere gelince:

Birincilik ödülü: Hasan Zer Temizlik Vakti Türkiye/Kocaeli

İkincilik ödülü: Hüsna Altın Geçmişten geleceğe Türkiye/Kocaeli

Üçüncülük ödülü: Nurten Koç Roma Su Kemerleri Türkiye /Kocaeli

Mansiyon: Mürsel Tahtacı Tarihin İzleri Türkiye /Kocaeli

Mansiyon: Gürsel Egemen Arkeoloji 13 Türkiye/Bursa

Mansiyon: Hasan Güzel Süleymanpaşa Hamamı Türkiye/ Antalya