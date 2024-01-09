Kaza, Gebze ilçesi Hacıhalil Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motokurye B.Ü. idaresindeki 34 EUD 963 plakalı Honda marka motosiklet ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 FU 2994 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yere savruldu. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan sürücüyü ambulansla hastaneye götürürken polis olayla ilgili inceleme başlattı.
- Asayiş
Otomobille çarpışan motosikletli yaralandı
Gebze ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması neticesinde motokurye yere savrularak yaralandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.