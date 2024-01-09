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Kocaeli’deki lastik fabrikası onlarca personel alacak!

İŞKUR Kocaeli'de eleman arayan firmaların listesini yayınladı. Yayınlayan listeye göre Başiskele Mahmut Paşa Mahallesi’nde faaliyet gösteren lastik fabrikası bünyesinde istihdam etmek üzere onlarca personel alacak.

Aygün Baş
Aygün Baş Tüm Haberleri
Kocaeli’deki lastik fabrikası onlarca personel alacak! mask

İŞKUR Kocaeli'de eleman arayan firmaların listesini yayınladı. Yayınlayan listeye göre Başiskele Mahmut Paşa Mahallesi’nde faaliyet gösteren ÖZKA Lastik bünyesinde istihdam etmek üzere cinsiyet fark etmeksizin 18-45 yaş aralığında en az ilkokul mezunu olması şartıyla 100 beden işçisi alacağını duyurdu. İlana başvurmak isteyen vatandaşlar başvurularını İŞKUR üzerinden yapabilecek.
# Başiskele, İŞKUR

09 Oca 2024 - 09:21 - Gündem

Muhabir  Aygün Baş

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