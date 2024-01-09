Kocaeli’deki lastik fabrikası onlarca personel alacak!

İŞKUR Kocaeli'de eleman arayan firmaların listesini yayınladı. Yayınlayan listeye göre Başiskele Mahmut Paşa Mahallesi’nde faaliyet gösteren ÖZKA Lastik bünyesinde istihdam etmek üzere cinsiyet fark etmeksizin 18-45 yaş aralığında en az ilkokul mezunu olması şartıyla 100 beden işçisi alacağını duyurdu. İlana başvurmak isteyen vatandaşlar başvurularını İŞKUR üzerinden yapabilecek.