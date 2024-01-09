İmamım dediniz dinden ettiniz: Fatih’te imama bıçaklı saldırı…

Şarkıcı öyle söylüyor:

“Doktoruz dediniz candan ettiniz, imamın dediniz dinden ettiniz, beyler bu vatan size neyledi… (A.Ş.)”…

Hal-i pür melalimiz ortada…

Saklayacak bir şeyimiz kalmadı…

Takke düştü kel göründü…

Fatih Camii imamına saldırı tüm Türkiye’de lanetlendi…

Camilere de özel güvenlik koymak şart oldu…

Zamanın Kocaeli Valisi Ercan Topaca bir gün Cuma namazına gelmiş ve Yenicuma’da saatler öncesinden önleler alınmıştı…

“Yahu bırakın adam suikasta uğrasa bile camide şehit olacak, ondan mutlusu olmayacak” dedim…

Garip garip baktılar…

Halbuki benim onlara garip garip bakmam gerekirdi…

İşte Fatih Camii… İşte imama saldırı…

Yeni bir gündemimiz oldu…

Bir de hükümet muhalifi FOX TV Suudi Arabİngiltere’ye satılmış…

Yakında Süper Lig yayın haklarını da alır Katar’lılara inat…

Şaşırmadım…

Neden acaba?..

Sadece merakım şu, tüm bunlar yaşanırken ülkeyi kim yönetiyor ?..