İmamım dediniz dinden ettiniz: Fatih’te imama bıçaklı saldırı…

Şarkıcı öyle söylüyor:
“Doktoruz dediniz candan ettiniz, imamın dediniz dinden ettiniz, beyler bu vatan size neyledi… (A.Ş.)”…
Hal-i pür melalimiz ortada…
Saklayacak bir şeyimiz kalmadı…
Takke düştü kel göründü…
Fatih Camii imamına saldırı tüm Türkiye’de lanetlendi…
Camilere de özel güvenlik koymak şart oldu…
Zamanın Kocaeli Valisi Ercan Topaca bir gün Cuma namazına gelmiş ve Yenicuma’da saatler öncesinden önleler alınmıştı…
“Yahu bırakın adam suikasta uğrasa bile camide şehit olacak, ondan mutlusu olmayacak” dedim…
Garip garip baktılar…
Halbuki benim onlara garip garip bakmam gerekirdi…
İşte Fatih Camii… İşte imama saldırı…
Yeni bir gündemimiz oldu…
Bir de hükümet muhalifi FOX TV Suudi Arabİngiltere’ye satılmış…
Yakında Süper Lig yayın haklarını da alır Katar’lılara inat…
Şaşırmadım…
Neden acaba?..
Sadece merakım şu, tüm bunlar yaşanırken ülkeyi kim yönetiyor ?..
Şarkıcı öyle söylüyor:
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Ilhan - bu ülke müslüman ve öyle kalacak.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.