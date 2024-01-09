"KISA AMA GÜZEL BİR KAMPTI"

"Kampımız güzel geçti. Kısa bir kamp dönemi geçirdik. Çok fazla zamanımız yoktu. Bu süre içerisinde Vukovic’in takıma adaptasyonunu sağladık. Diğer taraftan kısa ama iyi çalıştık. Hazırlık maçları bizim için verimli oldu. İnşallah, Manisa maçı ile ligin 2. yarısına güzel bir başlangıç yapmak istiyoruz. Bizim, Kocaelispor olarak çok önemli bir hedefimiz var, bunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu doğrultuda da tabi çalışmalarımız devam edecek.

“GENÇLERİ HAZIRLAYACAĞIZ”

Gençlerimiz bizimle beraber çalıştılar. Onların burada olması hem bizim hem de onların açısından önemli. Kendilerini geliştirmeleri gerekiyor. Bu dönem içerisinde fırsat buldukça kullanmaya çalışacağız ama tabii hepimizin bildiği gibi çok önemli maçlar oynayacağız. Stres seviyesi çok yüksek maçlar oynayacağız. O maçlarda şu anda oynamaları biraz zor gözüküyor ama ileriki günlerde gelişimlerini hızlandırıp takıma kazandırmaya çalışacağız.

“MİLLİ TAKIMDAN TEKLİF GELDİ AMA ÖNCELİĞİMİZ TARAFTARIMIZA VERDİĞİMİZ SÖZ”

Tarafıma gelen bir teklif olmadı. Daha öncede söylediğim gibi, Milli Takım’dan teklif geldi. daha önce de söylediğim gibi burada Kocaelispor taraftarına verilmiş bir sözümüz var. Burada çok önemli bir hedefimiz var. Taraftarlarımızın Süper Lig özlemine son vermek için mücadelemizi sonuna kadar devam ettireceğiz. Tamamen tüm enerjimizi ve konsantrasyonumuzu Kocaelispor’un, Süper Lig’e çıkması için harcayacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın."