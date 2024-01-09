Haşim Arda: “Evime döndüğüm için mutluyum”

HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK
Genç futbolcumuz Haşim Arda, Antalya kampında şu cümleleri kurdu: “Evime döndüğüm için mutluyum. Çok iyi giden bir Kocaelispor izledik ligin ilk yarısında. Maçlarını takip ediyordum. Ortada bir hedef var o da şampiyonluk. Elimden gelenin fazlasını yapıp bu şampiyonluğa katkı sağlamak istiyorum. Gittiğimde 17 yaşındaydım. 3 senedir bu ligdeyim. Tecrübelendim. Şampiyonluk kupasını Kocaelispor için, memleketimiz için alacağız.”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.