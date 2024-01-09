Haşim Arda: “Evime döndüğüm için mutluyum”

HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK

Genç futbolcumuz Haşim Arda, Antalya kampında şu cümleleri kurdu: “Evime döndüğüm için mutluyum. Çok iyi giden bir Kocaelispor izledik ligin ilk yarısında. Maçlarını takip ediyordum. Ortada bir hedef var o da şampiyonluk. Elimden gelenin fazlasını yapıp bu şampiyonluğa katkı sağlamak istiyorum. Gittiğimde 17 yaşındaydım. 3 senedir bu ligdeyim. Tecrübelendim. Şampiyonluk kupasını Kocaelispor için, memleketimiz için alacağız.”