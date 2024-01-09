- Spor

Haşim Arda: “Evime döndüğüm için mutluyum”

Kocaelispor’un altyapısından yetişen ve bu sezon yeniden Kocaelispor forması ile buluşan Haşim Arda Kılıç, evine döndüğü için mutlu olduğunu söyledi.

ÖMER LÜTFİ ÇELİK
ÖMER LÜTFİ ÇELİK Tüm Haberleri
Haşim Arda: “Evime döndüğüm için mutluyum” mask

HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK

Genç futbolcumuz Haşim Arda, Antalya kampında şu cümleleri kurdu: “Evime döndüğüm için mutluyum. Çok iyi giden bir Kocaelispor izledik ligin ilk yarısında. Maçlarını takip ediyordum. Ortada bir hedef var o da şampiyonluk. Elimden gelenin fazlasını yapıp bu şampiyonluğa katkı sağlamak istiyorum. Gittiğimde 17 yaşındaydım. 3 senedir bu ligdeyim. Tecrübelendim. Şampiyonluk kupasını Kocaelispor için, memleketimiz için alacağız.”
# Antalya, Kocaelispor

09 Oca 2024 - 09:32 - Spor

Muhabir  Ömer Lütfi Çelik

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.595.752 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL