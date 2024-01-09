Kocaeli Mimarlık A.Ş. Kartepe Belediye Başkanı Avukat Mustafa Kocaman’ı makamında ziyaret etti. Görüşmede Kocaeli Mimarlık A.Ş. kendisinin, yapmış olduğu projeleri ve geleceğe dönük planlarını hoş bir sohbet ortamında Belediye Başkanı'na aktardı. Verimli geçen sohbette Kocaeli Mimarlık A.Ş. yöneticileri, Kocaman'a destekleri için teşekkürlerini iletti.
- Yaşam
KOCAELİ MİMARLIK A.Ş DEN KARTEPE BELEDİYE BAŞKANINA ZİYARET
Kocaeli Mimarlık A.Ş. Kartepe Belediye Başkanı Avukat Mustafa Kocaman’ı makamında ziyaret etti. Görüşmede Kocaeli Mimarlık A.Ş. kendisinin, yapmış o...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.