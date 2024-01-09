- Yaşam

KOCAELİ MİMARLIK A.Ş DEN KARTEPE BELEDİYE BAŞKANINA ZİYARET

Kocaeli Mimarlık A.Ş. Kartepe Belediye Başkanı Avukat Mustafa Kocaman’ı makamında ziyaret etti. Görüşmede Kocaeli Mimarlık A.Ş. kendisinin, yapmış o...

DİLEK COŞGUN
DİLEK COŞGUN Tüm Haberleri
KOCAELİ MİMARLIK A.Ş DEN KARTEPE BELEDİYE BAŞKANINA ZİYARET mask
Haber albümü için resme tıklayın

Kocaeli Mimarlık A.Ş. Kartepe Belediye Başkanı Avukat Mustafa Kocaman’ı makamında ziyaret etti. Görüşmede Kocaeli Mimarlık A.Ş. kendisinin, yapmış olduğu projeleri ve geleceğe dönük planlarını hoş bir sohbet ortamında Belediye Başkanı'na aktardı. Verimli geçen sohbette Kocaeli Mimarlık A.Ş. yöneticileri,  Kocaman'a destekleri için teşekkürlerini iletti.
# Kartepe

09 Oca 2024 - 11:17 - Yaşam

Muhabir  Dilek Coşgun

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.595.752 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL