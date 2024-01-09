KOCAELİ MİMARLIK A.Ş DEN KARTEPE BELEDİYE BAŞKANINA ZİYARET

Kocaeli Mimarlık A.Ş. Kartepe Belediye Başkanı Avukat Mustafa Kocaman’ı makamında ziyaret etti. Görüşmede Kocaeli Mimarlık A.Ş. kendisinin, yapmış olduğu projeleri ve geleceğe dönük planlarını hoş bir sohbet ortamında Belediye Başkanı'na aktardı. Verimli geçen sohbette Kocaeli Mimarlık A.Ş. yöneticileri, Kocaman'a destekleri için teşekkürlerini iletti.