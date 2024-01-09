Ford Otosan işçileri hazır! Bu gece taleplerini anlatacaklar

Türk Metal Sendikası ve Metal Sanayii İşverenleri Sendikası (MESS) arasında başlayan fakat bir türlü sonuçlanmayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri metal sektöründeki işçileri ve fabrikaları huzursuz etmeye devam ediyor. Ford İşçi Bülteni'ne göre Ford işçileri bu akşam 21:00'da Twitter'da bir etkinlik gerçekleştirecekler.

SESLERİNİ DUYURMAYA ÇALIŞACAKLAR

Taleplerini sosyal medyada örgütlenerek duyurmak isteyen Ford işçileri #metaldesefalet, #enaz30bin, #sefaleteimzatma etiketleriyle seslerini duyurmaya çalışacaklar. Yaptıkları duyuruda ise şunları vurguladılar:

"Taleplerimizi dile getirelim, yaşadığımız sefaleti anlatalım! Kırmızı çizgilerimizi gösterelim!"