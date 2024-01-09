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Ford Otosan işçileri hazır! Bu gece taleplerini anlatacaklar

Kocaeli'de binlerce metal işçisinin beklediği toplu iş sözleşmesi süreci devam ederken Kocaeli'deki fabrikalarda eylemlerin ardı ardına kesilmiyor. Ford Otosan işçileri bugün saat 21:00'da toplanacaklar.

Aygün Baş
Aygün Baş Tüm Haberleri
Ford Otosan işçileri hazır! Bu gece taleplerini anlatacaklar mask
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Türk Metal Sendikası ve Metal Sanayii İşverenleri Sendikası (MESS) arasında başlayan fakat bir türlü sonuçlanmayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri metal sektöründeki işçileri ve fabrikaları huzursuz etmeye devam ediyor. Ford İşçi Bülteni'ne göre Ford işçileri bu akşam 21:00'da Twitter'da bir etkinlik gerçekleştirecekler.

SESLERİNİ DUYURMAYA ÇALIŞACAKLAR
Taleplerini sosyal medyada örgütlenerek duyurmak isteyen Ford işçileri #metaldesefalet, #enaz30bin, #sefaleteimzatma etiketleriyle seslerini duyurmaya çalışacaklar. Yaptıkları duyuruda ise şunları vurguladılar:
"Taleplerimizi dile getirelim, yaşadığımız sefaleti anlatalım! Kırmızı çizgilerimizi gösterelim!"
# Türk Metal Sendikası, Metal Sanayii İşverenleri Sendikası, Ford, işçi

09 Oca 2024 - 11:30 - Gündem

Muhabir  Aygün Baş

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