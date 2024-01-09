Onur Ergün mü? Shukurov mu?

ONUR’UN MALİYETİ YÜKSEKTİ ANCAK SÖZLEŞME ŞARTLARI OLUŞMAYA BAŞLADI
Başakşehir forması giyen deneyimli orta saha oyuncusu Onur Ergün ile sezon başında da bir girişim olmuştu ancak maliyetin fazla olmasından dolayı transferden vazgeçilmişti. Şimdi ise Onur ile alakalı sözleşme şartları oluşmaya başladı. Başakşehirde pek fazla forma şansı bulamayan deneyimli oyuncu Kocaelispor’da oynamak için yeşil ışık yaktı. 31 yaşındaki oyuncu, bu sezon Başakşehir ile toplamda 7 maça çıktı. İstenilen ücrette indirim olması durumunda Onur Ergün ile sözleşme imzalanacak.
SHUKUROV OCAK AYINI MİLLİ TAKIM KAMPINDA GEÇİRECEK
Kocaelispor’un orta sahaya düşündüğü bir diğer isim ise Özbek milli oyuncu Otabek Shukurov. Shukurov ilk devreyi Karagümrük’te geçirdi. Özbek milli oyuncu, Kocaelispor ile önemli yol kat etti. Oyuncunun transfer olması durumunda Ocak ayını milli takım kampında geçirecek ve daha sonrasında takıma katılacak. Yönetimin bu konuda kafası biraz karışık. Acil ihtiyaç olan 8 numara transferinde bu konu kafaları karıştırıyor. Onur Ergün transferini olumsuz sonuçlanır ise Shukurov ile anlaşma sağlanması bekleniyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.