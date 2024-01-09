Meteoroloji ve AKOM uyarmıştı! İstanbul'da kar yağışı başladı!

Meteoroloji ve AKOM'un günlerdir yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da karla karışık yağmur etkisini göstermeye başladı.

Gece saatlerinde sıcaklıkların 8-10 derece düşeceği bilgisinin de yer aldığı açıklamanın ardından Beylikdüzü, Sultangazi, Sarıyer ve Çatalca'da kar yağışı rüzgarla birlikte etkili oluyor.

Kaynak: cumhuriyet