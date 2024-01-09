Meteoroloji ve AKOM uyarmıştı! İstanbul'da kar yağışı başladı!

Meteoroloji ve AKOM'un günlerdir yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da karla karışık yağmur etkisini göstermeye başladı.
Gece saatlerinde sıcaklıkların 8-10 derece düşeceği bilgisinin de yer aldığı açıklamanın ardından Beylikdüzü, Sultangazi, Sarıyer ve Çatalca'da kar yağışı rüzgarla birlikte etkili oluyor.
Kaynak: cumhuriyet
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.