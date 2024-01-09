09 Oca 2024 - 11:55- Gündem G:

Kar yağışı Kartepe'de başladı

Kocaeli'de kar yağışı Kartepe'de başladı.

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Kar yağışı Kartepe'de başladı mask
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü sıcaklığın hızla düşeceğini ve kar yağışlarının Kocaeli'de etkili olacağı konusunda uyarılarda bulunmuştu. 12 Ocak Cuma günü başlaması beklenen kar yağışı bugün başladı. Kartepe Zirvesi'nde kar yağışı kendisini göstermeye başladı.  Bu sabah itibari ile kar yağışının başladığı Kartepe zirvesinden güzel görüntüler oluştu. Karın keyfini çıkartmak isteyen vatandaşlar Kartepe’ye uğramaya başladı.
# Kartepe, kar, kar yağışı

09 Oca 2024 - 11:55 - Gündem

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
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Enes - ALLAH IM DUY SESİMİZİ SÜBYANLARIN DUASI KABUL OLUR DERLER HERKEZİN DURUMU KIYAK YAĞDIR 10 METRE LÜTFEN

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 09 Ocak 12:11

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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