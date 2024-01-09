Kar yağışı Kartepe'de başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü sıcaklığın hızla düşeceğini ve kar yağışlarının Kocaeli'de etkili olacağı konusunda uyarılarda bulunmuştu. 12 Ocak Cuma günü başlaması beklenen kar yağışı bugün başladı. Kartepe Zirvesi'nde kar yağışı kendisini göstermeye başladı. Bu sabah itibari ile kar yağışının başladığı Kartepe zirvesinden güzel görüntüler oluştu. Karın keyfini çıkartmak isteyen vatandaşlar Kartepe’ye uğramaya başladı.