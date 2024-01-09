Motosiklet, hatalı dönen taksiye çarptı: Taksicinin ‘Bir şey oldu mu sana’ sorusu için teşekkür etti

Olay, Gebze ilçesi Arapçeşme Mahallesi Gençlik Caddesi üzerinde meydana geldi. İ.Ş. yönetimindeki 41 ARE 638 plakalı motosiklet, sağ şeritte seyir halindeyken sinyal vermeden aniden dönen, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 T 3289 plakalı taksiye çarptı. Çarpma sonucunda hem motosiklette hem de takside hasar meydana geldi.
TAKSİ SÜRÜCÜSÜNE TEŞEKKÜR ETTİ
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kazanın hemen ardından motor sürücüsü İ.Ş.’nin taksi sürücüsüne, “Ağabey, gözünü seveyim öyle dönülür mü? Ne sinyal veriyorsun, ne bir şey veriyorsun” sözleriyle tepki gösterdiği anlar yer aldı. Taksi sürücüsünün “Bir şey oldu mu sana?” sorusu üzerine motosiklet sürücüsü sakinleşirken, sürücü İ.Ş. sosyal medya hesabından taksi sürücüsüne yaklaşımı nedeniyle teşekkür etti. Kaza nedeniyle hem takside hem de motosiklette hasar meydana gelirken tarafların kendi aralarında anlaştığı öğrenildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.