Motosiklet, hatalı dönen taksiye çarptı: Taksicinin ‘Bir şey oldu mu sana’ sorusu için teşekkür etti

Olay, Gebze ilçesi Arapçeşme Mahallesi Gençlik Caddesi üzerinde meydana geldi. İ.Ş. yönetimindeki 41 ARE 638 plakalı motosiklet, sağ şeritte seyir halindeyken sinyal vermeden aniden dönen, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 T 3289 plakalı taksiye çarptı. Çarpma sonucunda hem motosiklette hem de takside hasar meydana geldi.

TAKSİ SÜRÜCÜSÜNE TEŞEKKÜR ETTİ

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kazanın hemen ardından motor sürücüsü İ.Ş.’nin taksi sürücüsüne, “Ağabey, gözünü seveyim öyle dönülür mü? Ne sinyal veriyorsun, ne bir şey veriyorsun” sözleriyle tepki gösterdiği anlar yer aldı. Taksi sürücüsünün “Bir şey oldu mu sana?” sorusu üzerine motosiklet sürücüsü sakinleşirken, sürücü İ.Ş. sosyal medya hesabından taksi sürücüsüne yaklaşımı nedeniyle teşekkür etti. Kaza nedeniyle hem takside hem de motosiklette hasar meydana gelirken tarafların kendi aralarında anlaştığı öğrenildi.