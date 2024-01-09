İYİ Parti’nin Kocaeli Büyükşehir adayı kim?

İYİ Parti Kocaeli Büyükşehir aday adayı Zekeriya Özak’ın adaylıktan çekilmesinin ardından İYİ Parti’de Büyükşehir için başvurusu bulunan tek aday adayı Gencay Yıldıztekin kaldı. Genel merkezin Büyükşehir adayını açıklaması beklenirken, Yüksel Ercan sosyal medya hesabından duyurdu.
YILDIZTEKİN’E HAYIRLI OLSUN
İYİ Parti’nin ilimizde önde gelen isimlerinden Yüksel Ercan’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti. Yüksel Ercan, “İYİ Partinin Kocaeli Büyükşehir belediye başkan adaylığı Gencay Yıldıztekin’e hayırlı olsun. Başarılar dileriz.” şeklinde konuştu
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Eroldemirbek - siyasette sağlam durabilmek için hata yapmayacaksın özellikle parasal açık vermeyeceksin . yoksa iktidarın işine gelecek işleri yapmak zorunda kalırsın .
izmitli - Kimdir bu zat kim tanıyor Allah aşkına yahu İyi partili olarak oyum başka partiye gidecektir.
Tabanda İttifak - İyi partin sağda merkez parti olur akp gibi Cumhuriyet ilkelerine ve Atatürk e karşıtlığı olmayan daha milli ve akılcı dini ,manevi değerlere sahip bir parti diye düşünmüştüm fakat Akşener in tutarsız davranışları parti içinde bile parçalanmaya yol açtı ,partinin sevilen ve kuruluşunda yol arkadaşlarının çoğunluğu ayrıldı çünkü siyasilerin büyük sorumluluğu olduğu bir seçim öncesindeyiz.Türkiye Cumhuriyeti’ mize saldırılar,cemaat ve tarikat 15 Temmuz öncesi gibi yine kurumlara yerleştiriliyor,tehlikeli bir dönemeçteyken Akşener in evlatlarım dediği,Cumhurbaşkanlığa layık gördüğü kişilerin hiçbir saygısızlığı olmamasına sevgi eli uzatmalarına rağmen ortalığı karıştırmasının cezasını umarım sandıkta alır.İstanbul ve Ankara halkı 2019 seçimlerinde tüm ülkeye tabanda ittifakın gücünü gösterdi devam edeceğini de umuyoruz,
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.