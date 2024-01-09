İYİ Parti’nin Kocaeli Büyükşehir adayı kim?

Tabanda İttifak - İyi partin sağda merkez parti olur akp gibi Cumhuriyet ilkelerine ve Atatürk e karşıtlığı olmayan daha milli ve akılcı dini ,manevi değerlere sahip bir parti diye düşünmüştüm fakat Akşener in tutarsız davranışları parti içinde bile parçalanmaya yol açtı ,partinin sevilen ve kuruluşunda yol arkadaşlarının çoğunluğu ayrıldı çünkü siyasilerin büyük sorumluluğu olduğu bir seçim öncesindeyiz.Türkiye Cumhuriyeti’ mize saldırılar,cemaat ve tarikat 15 Temmuz öncesi gibi yine kurumlara yerleştiriliyor,tehlikeli bir dönemeçteyken Akşener in evlatlarım dediği,Cumhurbaşkanlığa layık gördüğü kişilerin hiçbir saygısızlığı olmamasına sevgi eli uzatmalarına rağmen ortalığı karıştırmasının cezasını umarım sandıkta alır.İstanbul ve Ankara halkı 2019 seçimlerinde tüm ülkeye tabanda ittifakın gücünü gösterdi devam edeceğini de umuyoruz,