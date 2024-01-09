Akçaova Kubuzcu-Ağacıl arasına asfalt  

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, birçok köy ile Şile ve Ağva’ya ulaşımın sağlandığı Akçaova’dan Deliveli Mahallesine kadar 7,5 kilometre uzunluktaki grup yolunun üstyapısını yeniliyor. Akçaova grup yolu Kubuzcu-Ağacıl arasındaki 3 kilometrelik kısımda bitümlü temel asfalt serim çalışmasına başlandı.

BOZULMA VE DEFORMASYONLAR VARDI

İlk etapta Çalca-Kubuzcu arası 2 kilometre uzunluktaki kısmın üstyapı çalışmaları tamamlandı. Kubuzcu Mahallesinden Ağacağıl Mahallesine ulaşımın sağlandığı 3 kilometrelik yolda kazı, dolgu, terasman ve trimer kazı çalışmaları sonrasında bitümlü temel asfalt serim çalışmalarına başlandı. Çok uzun yıllar önce yapılan yolda bozulmalar ve deformasyonlar meydana geldiği için üstyapısı bozulan Kubuzcu-Ağacağıl yolu yenilenen asfaltıyla konforlu ve güvenli hale getirildi.

7,5 KİLOMETRELİK YOLDA ÜSTYAPI YENİLENİYOR

7,5 kilometre uzunluktaki Kandıra Akaçaova’dan Deliveli Mahallesine kadar uzanan grup yolunda yol üstyapısı tamamen yenilenirken 35 bin ton bitümlü temel ve binder asfalt kullanılacak. 45 bin ton plent miks temel serimi yapılacak yolda, yağmursuyu tahliyesi için V kanal imalatı yapılarak yol çizgisi çekilecek, trafik tabelalarının konulmasıyla güvenli ve konforlu ulaşım sağlanacak.